Gedenken in Bautzen Auf dem Jüdischen Friedhof wurde am Mittwoch an die Opfer der Pogromnacht vom 9. November 1938 erinnert.

Mit einer Gedenkveranstaltung auf dem Jüdischen Friedhof in Bautzen wurde Mittwoch an die Opfer der Pogromnacht vom 9. November 1938 erinnert. © Uwe Soeder

Der Pogromnacht vom 9. November 1938 wurde am Mittwoch in Bautzen mit zwei Veranstaltungen gedacht. Der VVN – Bund der Antifaschisten Bautzen hatte auf den Jüdischen Friedhof eingeladen. Landrat Michael Harig erinnerte in seiner Rede an die Zerstörung des Jüdischen Gebetsraumes in Bautzen und an die Auflösung der Israelitischen Relegionsgemeinde am 10.November 1938. Deutschlandweit kam es in der Pogromnacht zu massiven Ausschreitungen gegen Synagogen, jüdische Geschäfte und jüdische Bürger. Während der Zeit des Nazi-Regimes wurden 56 Bautzener Juden in Konzentrationslager deportiert.

Harig schlug aber in seiner Rede auch den Bogen zu den jüngsten fremdenfeindlichen Auseinandersetzungen und mahnte zu Wachsamkeit. Schüler der Sorbischen Oberschule trugen einen Zeitzeugenbericht und ein Gedicht vor. Insgesamt nahmen rund 50 Menschen an der Gedenkveranstaltung teil. Im Kloster der Klarissen in der Bautzen wurde ebenfalls zum Gedenken an die Opfer der Pogromnacht zur ökumenischen Andacht eingeladen. (SZ)

