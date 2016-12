Gedenken im Weihnachtslicht Beide großen Kirchen erinnern in Görlitz in den Stunden vorm Fest an Gewalt und Terror in der Welt.

Der katholische Bischof Wolfgang Ipolt rief zu Besonnenheit auf, als er am Donnerstagabend eine Gedenkmesse für die Opfer des Anschlags auf dem Berliner Weihnachtsmarkt in der Görlitzer St. Jakobuskathedrale hielt.

Der Görlitzer OB Siegfried Deinege und Landtagsabgeordneter Octavian Ursu waren am Donnerstagabend in der Görlitzer Jakobus-Kathedrale.

So schnell stand ein weiterer Görlitz-Besuch eigentlich nicht auf dem Programm des evangelischen Breslauer Bischofs Waldemar Pytel. Erst am Vorabend des dritten Advents war der Theologe in die Neißestadt gekommen, um die Reformations-Ausstellung im Schlesischen Museum zu eröffnen. Fröhlich gesungen wurde damals auch, ein Novum für eine Ausstellungseröffnung.

Nun kam Pytel am Tag vor dem Heiligen Abend schon wieder nach Görlitz. Der Anlass war um ein Vielfaches trauriger: Der Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche am Montagabend. Der Görlitzer Generalsuperintendent Martin Herche hatte Pytel eingeladen, weil höchstwahrscheinlich das erste Opfer des Attentäters der polnische Lkw-Fahrer war. Weil es so wenige polnische Protestanten gibt, sind die Diözesen viel größer geschnitten als die Landeskirchen in Deutschland. Pytels Wirkungsgebiet reicht deshalb vom Riesengebirge bis zur Ostsee bei Stettin und umfasst damit auch jene Ortschaft, wo der Fernfahrer lebte. Dass wenige Stunden vor dem Gedenkgottesdienst in der Dreifaltigkeitskirche die Nachricht eintraf, dass der mutmaßliche Attentäter bei einer Polizei-Kontrolle bei Mailand erschossen wurde, lindert den Schmerz der Angehörigen der Opfer wenig – und das Erschrecken der Menschen über die Gewalttat ebenso wenig.

Schon am Donnerstagabend hatte der katholische Bischof von Görlitz, Wolfgang Ipolt, in der Jakobus-Kathedrale mit einem Gottesdienst und rund 50 Gläubigen an das Attentat erinnert. Der Görlitzer Oberbürgermeister Siegfried Deinege und Landtagsabgeordneter Octavian Ursu nahmen daran teil. Wie die evangelische Kirche, so hatte auch die katholische kurzfristig zu den Gedenkgottesdiensten eingeladen. Mancher kam am Donnerstagabend noch mit Einkaufstüten und den letzten Geschenken fürs Fest in die Kirche, für andere begannen mit diesem Gottesdienst die Weihnachtsferien. Ipolt warnte davor, jetzt dem Drängen nach Vergeltung nachzugeben. Auch Hass löse keine Probleme. Vielmehr brauche es jetzt Besonnenheit und die ausgestreckte Hand der Versöhnung. Auf seinen ausdrücklichen Wunsch hin wurde in den Gebeten nicht nur der Opfer und Angehörigen gedacht, sondern auch Fürbitten für den Täter gehalten.

Zugleich habe der Anschlag aber den Schatten des Todes näher rücken lassen, der immer in der Welt ist. Die Heilige Schrift erinnere aber, dass auch im Schatten das Licht leuchtet und Frieden stiftet. Sinnbildlich verwies dabei Bischof Ipolt auf das Bethlehem-Friedenslicht, das über Zgorzelec nach Görlitz gekommen war und nun unter anderem in der Kathedrale leuchtet. „Dieses Licht gibt uns einen Hinweis, woher der Frieden kommt“, sagte Ipolt. Christen hätten deshalb auch in solch schwierigen Situationen aus ihrem Glauben heraus Antworten. Denn für sie stehe fest: „Gott lässt das Licht aufleuchten in der Finsternis für alle, die im Schatten des Todes leben.“

