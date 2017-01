Gedenken einmal anders Im Bautzener Haus der Sorben werden am Holocaust-Gedenktag besondere Texte gelesen. Die SZ sprach mit Initiatorin Annalena Schmidt.

Annalena Schmidt moderiert am Freitag die Lesung im Haus der Sorben. © Carmen Schumann

Frau Schmidt, am Freitag findet anlässlich des Holocaust-Gedenktages neben der Kranzniederlegung am Gedenkstein Neusche Promenade erstmals eine Lesung statt. Wie kam es dazu?

Als Historikerin hatte ich vor meiner Zeit in Bautzen in Gießen und Marburg ähnliche Lesungen mit Lehramtsstudenten organisiert. Daher war mir das Format nicht fremd. Als wir in einer Arbeitsgruppe im Rahmen des Bündnisses „Bautzen bleibt bunt“ über andere Formen der Arbeit für ein tolerantes Miteinander und gegen Rassismus die Idee auch Gedenktage in unsere Arbeit einzubeziehen. Im Dezember sprachen wir Stadträte an, ob sie bereit wären, Texte über die Schicksale von verfolgten Menschen zu lesen. Die Resonanz war sehr positiv. Für mich war es ein sehr ermutigendes Zeichen, dass sich die Stadt, Stadträte aller großen Parteien und die Domowina hinter unser Anliegen stellen. Noch dazu, wo die Vorbereitungszeit relativ knapp bemessen war.

Was ist das Besondere an den Texten, die die Stadträte lesen werden?

Es sind Texte, die bereits in der Zeit des Nationalsozialismus und in den unmittelbaren Jahren nach 1945 veröffentlicht wurden. Die Besonderheit dieser Texte besteht darin, dass sie weitgehend unbekannt sind. Ein Beispiel für für eine Publikation aus der NS-Zeit ist das Buch von Felix Burger „Juden in brauner Hölle“, das bereits 1933 in Prag erschienen ist und über erste Lager berichtet, darunter auch eines in Hainewalde bei Zittau.

Es sind also Texte mit regionalem Bezug?

Ich hätte mir gewünscht, noch mehr Texte mit regionalem Bezug vorstellen zu können. Doch dazu hätte es mehr Zeit für die Recherche gebraucht. Aber wir haben einen Text dabei, den eine Überlebende des KZ Ravensbrück geschrieben hat. Hier gibt es einen Bezug zu der sorbischen Widerstandskämpferin Marja Grollmuß, die in Ravensbrück starb.

Was ist für Sie das Spannende an diesen Texten?

Zum einen, dass sie weitgehend unbekannt und zum anderen, dass sie aus dem unmittelbaren Erleben geschrieben sind. Heute findet man ja immer weniger Zeitzeugen, die diese schlimme Zeit noch persönlich durchlitten haben.

Welche Stadträte werden die Texte vorstellen?

Ich freue mich, dass Oberbürgermeister Alexander Ahrens und der Domowina-Vorsitzende David Statnik Grußworte sprechen werden. Außerdem lesen Roland Fleischer, Claus Gruhl, Angela Palm, Dr. Susanne Hose und Alexander Ahrens.

Gespräch: Carmen Schumann

Lesung: Freitag 18.30 Uhr im Haus der Sorben

