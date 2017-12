Gedenken an Puppenspieler Max Jacob Der Traditionsverein Hohnsteiner Kasper lädt zu einer Gedenkveranstaltung ein.

Am 8. Dezember jährt sich der Todestag von Max Jacob zum 50. Mal. © Dirk Zschiedrich

Hohnstein. Der Todestag von Max Jacob jährt sich am 8. Dezember zum 50. Mal. Mit seiner Puppenspielbühne hat er Hohnstein über Sachsens Grenzen hinaus bekannt gemacht. Aus Anlass seines Todestages lädt der Traditionsverein Hohnsteiner Kasper zu einer Gedenkveranstaltung ein. Darüber informiert Dieter Arndt. Er ist der neue Kulturmanager des Max-Jacob-Theaters. Der Abend steht unter dem Motto „Erinnerungen an Max Jacob und seine Hohnsteiner“. Die Veranstaltung beginnt 20 Uhr mit einem kurzen Gedenken am Grab von Max Jacob und seiner Frau auf dem Hohnsteiner Friedhof. Danach wird Lars Rebehn von den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden einen Vortrag mit dem Thema „Max Jacob, der Hohnsteiner Stil und die erste Puppenspielermarke der Welt“ halten. Zum Abschluss erleben alle Gäste ein Puppenspiel mit Michael Maaz und den Hohnsteiner Puppen. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei. Neben dieser Schau wird derzeit in den Städtischen Sammlungen Sebnitz eine Ausstellung zum Wirken Max Jacobs gezeigt. (SZ/aw)

