Gedenken an Opfer von Krieg In Bischofswerda wurden am Volkstrauertag Kränze niedergelegt.

Stadtrat Robert Geburek (vorn) und Oberbürgermeister Holm Große gedenken am Gräberfeld für Gefallene auf dem Neuen Friedhof. © privat

Zum Volkstrauertag am Sonntag legten Vertreter von Stadtrat und -verwaltung, von Parteien sowie weitere Bürger auf dem Neuen Friedhof in Bischofswerda Kränze und Blumen nieder. Oberbürgermeister Holm Große sagte in einer Rede: „Jahre nach Kriegsende haben Generationen getrauert um die vielen Toten und standen fassungslos denen gegenüber, die in Kriegswirren Dinge erlebten, die ihre Seele zerstörten. Heute geht es um Erinnerungen – Erinnerungen an all die Opfer, die uns mahnend ein Zeichen geben, zu welchen Auswüchsen Gewaltherrschaft fähig ist.“ Zugleich erinnerte er an die weltweit 65 Millionen Flüchtlinge. „Die Bilder in den Medien erinnern an die Trecks der Flüchtlinge nach dem Zweiten Weltkrieg: Menschen, die ihre Heimat aus Angst vor Gewalt und Elend verlassen mussten und oft nicht mehr besaßen als sie am Leibe trugen“, so der OB.

Der Volkstrauertag wird jedes Jahr an dem Sonntag vor dem Totensonntag begangen. Er erinnert an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. (szo)

