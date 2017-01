Gedenken an Opfer der Nazis Am Freitagnachmittag haben am Denkmal für die Opfer des Faschismus am Rosa-Luxemburg-Platz rund Radebeuler Blumen niedergelegt.

Auch OB Bert Wendsche kam zum stillen Gedenken. © Klaus-Dieter Brühl

Wir werden euch nie vergessen, steht auf dem Denkmal für die Opfer des Faschismus am Rosa-Luxemburg-Platz. Am Freitagnachmittag haben dort rund 25 Radebeuler Blumen niedergelegt. Am 27. Januar 1945 wurde das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz befreit. Seit 1995 wird weltweit an diesem Tag der Opfer des Nationalsozialismus gedacht.

In Radebeul fand anschließend an das stille Gedenken eine Veranstaltung in der Kapelle des Elblandklinikums statt. Schüler der Oberschule Radebeul-Mitte stellten dort ihre Eindrücke von der Euthanasie-Gedenkstätte Pirna-Sonnenstein vor. Gemeinsam mit ihrer Geschichtslehrerin hatten sie die Gedenkstätte besucht. Musikalisch wurde die Präsentation von Schülern der Musikschule begleitet. Danach beleuchtete Dr. Uhlemann Hintergründe und Geschichte des Siechenhauses Bethesda. (SZ/nis)

