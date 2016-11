Gedenken an Nazi-Opfer Die Pogromnacht jährt sich in diesem Jahr zum 78. Mal. Auch in Radebeul lebten Juden, die später von den Nazis ermordet wurden.

Die Stolpersteine vorm Wettinhaus in der Moritzburger Straße. © Nina Schirmer

Am 9. November 1938 brannten in Deutschland Synagogen, wurden jüdische Geschäfte geplündert, Wohnungen und Friedhöfe zerstört. In Radebeul wird am heutigen Mittwoch den Opfern gedacht. Die Arbeitsgruppe „Gedenken am 27. Januar“ und die Initiatoren der Stolpersteine in Radebeul laden gemeinsam mit Schülern des Lößnitzgymnasiums zur Gedenkveranstaltung um 13.30 Uhr vor dem Wettinhaus in der Moritzburger Straße 1 ein.

In diesem Haus lebte die Familie Freund, die 1942 von den Nazis deportiert wurde. Vater Max Freund stammte aus Walcz (Deutsch Krone), eine Kleinstadt im polnischen Westpommern. Er war verheiratet mit Charlotte Freund. Beide wurden 1944 von den Nazis ermordet. Max in Auschwitz, Charlotte in Theresienstadt. Die zwei Töchter Ilse, geboren 1921 in Niederlößnitz, und Marion Freund, geboren 1930 in Dresden, starben ebenfalls im Vernichtungslager Auschwitz. Die Großmutter Martha Ury, die zusammen mit der Familie im Wettinhaus in Radebeul lebte, kam 1943 in Theresienstadt um.

An das Schicksal der Bewohner erinnern Stolpersteine vor dem Haus. Schüler des Lößnitzgymnasiums werden diese am Mittwoch putzen. Die Pogromnacht am 9. November 1938 stelle den Beginn der systematischen Verfolgung von Millionen europäischer Juden durch die Nationalsozialisten dar, sagt Stadtrat Martin Oehmichen (Grüne), der ebenfalls an der Gedenkzeremonie teilnimmt. Der Tag dürfe unter keinen Umständen vergessen werden. „Gerade angesichts des erschreckenden Anstiegs rechter Gewalttaten in den letzten Jahren ist es wichtig, möglichst umfassend deutlich zu machen, wohin Rassismus und Antisemitismus dieses Land schon einmal geführt haben“, so Oehmichen.

