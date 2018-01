Gedenken an die Opfer der Nazi-Diktatur

© Daniel Förster

Am 27. Januar 1945 befreite die Rote Armee das Vernichtungslager Auschwitz. An diesem Tag gedenken Menschen in ganz Deutschland der Opfer des Nationalsozialismus. In Pirna legte am Sonnabend der stellvertretende Landrat Heiko Weigel (l.) zusammen mit Pirnas Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke am Mahnmal in der Grohmannstraße Kränze nieder. Etwa 130 Menschen versammelten sich dort zum Gedenken. Foto: Daniel Förster

zur Startseite