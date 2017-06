Gedanken zur Reformation in Holz Eine Künstlergruppe von Holzbildhauern gestaltet den Auftakt zum Jubiläum der Reformation im Stadtmuseum.

Fünf Mitglieder der Künstlergruppe sind nach Döbeln gekommen: Jesko Lange (von links), Friedhelm Schelter, Ronny Tschierske, Hartmut Rademann und Detlef Jehn. Bis 3. September ist die Ausstellung zu sehen. © Dietmar Thomas

Klänge des Posaunenchores vom Balkon des Rathauses haben am Freitagabend die Besucher zur Ausstellung „Wortgeschichten“ geleitet. Künstler aus dem Erzgebirge hatten ihre Gedanken zur Reformation in Holz gestaltet. Jetzt sind die Werke im Stadtmuseum zu sehen.

Die Künstler, die sich vor 15 Jahren zur Künstlergruppe „exponArt“ zusammengefunden haben, suchten eine neue Herausforderung und hatten die Idee dieser Ausstellung. „Es geht nicht darum, den Reformator Luther zu präsentieren, sondern darum, den Blick auf die Reformation im weitesten Sinn aus der Sicht von zehn verschiedenen Künstlern mit zehn verschiedenen Handschriften zu zeigen“, sagt der Vorsitzende der Künstlergruppe, Friedhelm Schelter. Dabei spielen persönliche Erfahrungen der Künstler eine Rolle, fügt er hinzu. Zu sehen sind 65 Skulpturen in Holz und Stein und zehn Holzschnitte.

Die Arbeiten sind teilweise mit Texten der Gedanken der Künstler versehen, viele lassen den Betrachter allerdings eine eigene Meinung bilden. Die künstlerisch sehr professionellen Arbeiten in traditioneller und moderner Gestaltung haben im weitesten Sinn den Gedanken des Aufbruchs zum Inhalt. Auf jeden Fall lohnt es sich, die Ausstellung mit viel Zeit ein weiteres Mal anzusehen.

Einen Teil der ausgestellten Exponate erklärt Kunsthistorikerin Jördis Lademann aus Dresden mit einführenden Worten. „Wo die Kunst am weitesten entfernt scheint, sind wir ihr in Wahrheit am nächsten“ sagt Lademann. Anspruchsvoll sind die „Wortgeschichten in Holz“. „Kopflos“ nennt beispielsweise Jesko Lange eine seiner Plastiken, bei der ein Korpus kein Gesicht zeigt. „Es soll die Leere ausdrücken, die viele Menschen ausleben“, erklärt der Künstler.

Die Ausstellung war an sieben Stationen deutschlandweit zu sehen, wobei die letzte Station das Stadtmuseum ist. Museumsleiterin Kathrin Fuchs freut sich, dass es gelungen ist, die Ausstellung nach Döbeln zu bekommen.

