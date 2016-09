Geburtstagstreffen bei Autounfall

Bei der Aufnahme der Personalien notiert eine Polizistin: Beide Unfall-Fahrerinnen haben an demselben Tag Geburtstag und sie auch. © dpa

Ein Blechschaden hat zwei Autofahrerinnen und eine Polizistin zu einem einmaligen Geburtstagstreffen auf einer Freiburger Kreuzung zusammengeführt. Eine 62 Jahre alte Frau fuhr mit ihrem Wagen am Dienstag auf das Auto einer 60-Jährigen auf.

Verletzt wurde nach Angaben der Polizei vom Mittwoch niemand. Um die Sache zu klären, riefen die beiden die Polizei.

Die Beamtin stellte beim Blick in die Papiere fest, dass die beiden Fahrerinnen - wie sie selbst auch - an diesem Tag Geburtstag feierten. „Dies verkürzte zwar nicht die Dauer der Unfallaufnahme, dennoch mündete der Vorfall statt im Streit in gegenseitigen Glückwünschen“, schrieb die Polizei anschließend in ihren Bericht. (dpa)

