Geburtstagsspende Für den Mundwerk-Verein Freital kamen bei einem 50. rund tausend Euro zusammen.

Freital. Der Freitaler Verein Mundwerk darf sich über eine private Geldspende von tausend Euro freuen. Das Geld kommt von Falk Walther, Inhaber eines Possendorfer Metallbau-Unternehmens und Chef des Vereins der selbstständigen Handwerker in Freital. Zu seinem 50. Geburtstag Mitte November hatte er seine Gäste gebeten, auf Geschenke zu verzichten und stattdessen für Mundwerk zu spenden.

„Ich kenne den Verein durch meine Arbeit bei den Rotariern und weiß, dass es dort gut aufgehoben ist“, so Walther. Den Scheck übergab er in der vorvergangenen Woche. Mundwerk ist ein Zentrum für die Kinder-, Jugend- und Familienhilfe in Potschappel. In den Räumen an der Kantstraße können Kinder ihre Hausaufgaben erledigen, Vorträge vorbereiten, kostengünstig zu Mittag essen und einen Teil ihrer Freizeit verbringen. Das Ganze wird von ehren- und hauptamtlichen Mitarbeitern betreut. Die Spende soll für Ferienausflüge eingesetzt werden. (SZ/win)

