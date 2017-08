Geburtstagsparty im Tierpark Sachsens kleinster Zoo wird 60. Das wird gefeiert.

Nasenbären sind die putzigen Botschafter des Tierparks Bischofswerda. © Thorsten Eckert

Sachsens kleinster Zoo in Bischofswerda besteht in diesem Jahr 60 Jahre. Groß gefeiert wird der runde Geburtstag am 13. August. Zum Festprogramm gehören ab 10 Uhr ein Rückblick auf 60 Jahre Tierparkgeschichte, der Bieranstich, eine Show für die ganze Familie mit dem Pfannkuchen-Theater sowie Party mit der Band Retroskop, teilte die Stadtverwaltung am Montag mit.

Der heutige Tier- und Kulturpark in Trägerschaft der Lebenshilfe für behinderte Menschen entstand ab 1957 aus dem ehemaligen Hustegarten. Rund 70 000 Gäste besuchen jährlich dieses Kleinod. Das Konzept, das auf den Bären setzt, dürfte einmalig in Deutschland sein. Mit Braunbär, Waschbär, Nasenbär und Bärenmakak wird dieses Konzept untersetzt. Insgesamt rund 60 verschiedene Tierarten können die Besucher beobachten. (SZ)

