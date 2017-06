Geburtstagsparty für ein Jahr Es gibt erste Vorschläge zum Stadtjubiläum in fünf Jahren. Es warten eine Menge Aktionen.

Bis zum großen Stadtjubiläum im Jahr 2021 sind es zwar noch fünf Jahre. Die Planungen für Freitals 100. Geburtstag laufen aber bereits. Eine Arbeitsgruppe aus mehreren Vertretern der Stadtratsfraktionen beschäftigt sich mit den Planungen für das Festjahr. Nach einem ersten Treffen im Oktober und weiteren Sitzungen im März und Mai gibt es inzwischen erste Festlegungen.

So gibt es jetzt ein Leitbild, das Grundlage für alle weiteren Planungen sein soll. Demnach soll das Jubiläum ein Fest von Freitalern für Freitaler, aber auch für Gäste sein. „Es soll Ziel des Jubiläums sein, die Freitalerinnen und Freitaler für die Gestaltung des Jubiläums als Akteure und Veranstalter zu aktivieren“, heißt es. In einem zweiten Punkt wurde festgehalten, dass die Freitaler mit dem Jubiläum ihre Stadt und sich als Bürger der Stadt entdecken sollen. Das heißt, die Veranstaltungen und Aktionen sollen das Gemeinschaftsgefühl stärken, in dem sie sich Freitals Vergangenheit, den Fragen und Problemen der Gegenwart aber auch den Überlegungen für die Zukunft widmen sollen.

Abgesehen von den inhaltlichen, gibt es auch erste Vorschläge zum Zeitpunkt und zur Art der Veranstaltungen. So sollen sich die Feierlichkeiten über das gesamte Kalenderjahr erstrecken. In Anlehnung an die große Jubiläumszahl sollen 100 Veranstaltungen stattfinden. Zum Gründungstag am 1. Oktober – er fällt 2021 auf einen Freitag – soll es einen Festakt geben. Außerdem könnten etablierte und bereits geplante Veranstaltungen wie die Kulturalltage oder der Schlossadvent unter dem Jubiläumsgedanken eingebunden werden. Events wie ein Kinderfest am 1. Juni oder eine Silvester-Open-Air-Party zum Start ins Jubiläumsjahr könnten weitere Höhepunkte sein.

Ihre Ergebnisse stellt die Arbeitsgruppe regelmäßig im Kulturausschuss vor. Darauf basierend könnten noch dieses Jahr die ersten Beschlüsse im Stadtrat gefasst werden. Künftig sollen auch Vertreter aus Vereinen, Institutionen und Interessierte in die Vorbereitungen eingebunden werden. Wie die Beteiligung aussehen soll, soll im nächsten Treffen am 17. August Thema sein. (SZ/cb)

