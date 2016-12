Geburtstagsfeier im Park Der Neustädter Arthur-Richter-Park feiert ein rundes Jubiläum.

So idyllisch sieht der Arthur-Richter Park im Winter natürlich nicht aus. Die Neustädter mögen ihn aber zu jeder Jahreszeit. © Dirk Zschiedrich

Der Stadtpark in Neustadt steuert im kommenden Jahr auf einen runden Geburtstag zu. Denn vor 125 Jahren wurde mit der Gestaltung des Arthur-Richter-Parkes begonnen. Das Jubiläum soll am 10. Juni groß gefeiert werden, teilt Neustadts Bürgermeister Peter Mühle (NfN) mit. An dem Tag soll auch das traditionelle Kinder- und Familienfest des ASB-Neustadt rund um die Neustadthalle steigen. Die Feierlichkeiten zum Stadtpark werden darin integriert.

Der Park wurde nach dem Neustädter Kaufmann Arthur Richter benannt. Er wohnte auf dem Grundstück Dresdner Straße 34. Da er unverheiratet und kinderlos war, vererbte er der Stadt das Haus und das Grundstück mit der Forderung, es zu verkaufen. Von dem Erlös, so verfügte er, sollte das Krankenhaus gebaut werden. Es entstand 1898. Außerdem verfügte er, einen Park anzulegen. Bis etwa zur zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde dieser als Vogelteich bezeichnet. Mit der Umgestaltung zwischen 1892 und 1895 erhielt das Gelände seine jetzige Form.

Der Park wurde in den letzten zwei Jahren etappenweise saniert. Unter anderem wurden die Teicheinfassungen erneuert und die Wasseroberfläche verkleinert, um für mehr Stabilität am Ufer zu sorgen. Zur Einweihung im Mai dieses Jahres zog ein neues Schwanenpaar an den Teich. (SZ/kat)

