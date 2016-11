Geburtstags-Programm wächst Arbeitsgruppen bereiten das große Jubiläum von Stolpen vor. Es gibt erste Ergebnisse.

Im Jahr 2018 feiert Stolpen den 800. Geburtstag der Stadt. Mit diesen Aufklebern wird jetzt dafür geworben. © D. Zschiedrich

Wer feiern will, hat vorher Stress. So ist es auch in Stolpen. Der Stadt steht in zwei Jahren, 2018, das 800-jährige Jubiläum ins Haus. Seit Juni laufen offiziell die Vorbereitungen dazu. Die Arbeitsgruppen sind besetzt, und jeder hat einen vollen Terminkalender. Das hilft, den Stress zu verteilen. Und damit dann auch jeder Stolpener weiß, ob sein Nachbar nicht etwa doch untätig auf der Couch gesessen, sondern sich für die Vorbereitung der Geburtstagsfete mit engagiert hat, berichten die Arbeitsgruppen immer mal wieder über Neues. Tourismuschefin Annett Immel und Stolpens Pfarrer Christian Heurich sind mit ihren Mitstreitern für die Programmgestaltung zur Festwoche im Juni 2018 und für das gesamte Festjahr zuständig. „Inhaltlich wollen wir bei der Programmgestaltung einen Spannungsbogen von der Vergangenheit über die Gegenwart in die Zukunft ziehen“, sagt Annett Immel.

Ein Anspruch, dem sich die AG-Mitglieder stellen. Dass man bei solch einem Fest die Vergangenheit betrachtet, liegt auf der Hand. Doch es soll eben nicht nur alles historisch angehaucht und zurückblickend sein. Die Stolpener wollen mit ihrem Fest auch zeigen, dass sie nach vorn schauen. Deshalb gibt es inzwischen viele Gedanken, wie auch die heutige Zeit in Stolpen mit einbezogen werden kann. Und da geht es unter anderem um die Fragen, wie zum Beispiel, was macht das heutige Leben in Stolpen aus? Wie denken andere über die Stadt? Was ist den Stolpener Einwohnern heute wichtig? Wie wollen sie in vielleicht 25 Jahren leben? All diese Fragen versucht die AG derzeit unter einen Hut, besser gesagt in das Programm für das Festjahr zu bringen.

Eine wichtige Rolle bei der Vorbereitung spielen auch die Ortsteile. Die sollen respektvoll in die Jubiläumsfeierlichkeiten einbezogen werden. Um zu erkunden, was die Ortsteile wirklich wollen, und wie sie sich einbringen können, gab es eine spezielle Festausschusssitzung mit den Ortsvorstehern. Annett Immel kann da bereits über einige Ideen berichten. So sollen in den Ortsteilen zum Beispiel auch kulturelle Veranstaltungen stattfinden, die thematisch zum Jubiläum passen. Die Heeselichter Ortsvorsteherin Renate Tittel regte eine Busrundfahrt für Senioren mit Erlebnis-Zwischenstopps in den Ortsteilen an. Außerdem werden die Ortsteile beim Festumzug am 10. Juni dabei sein.

Speziell für das Festjahr bringen sich einige Stolpener mit ihren eigenen Ideen ein. Jonathan Adler hat die Homepage zu Stolpen 800 aufgebaut und ist der Experte in Sachen soziale Netzwerke. Das kommt an, vor allem bei der jüngeren Generation, wie Vera Tuschling, die aktuelle Basaltkönigin bestätigt. „Ich, als Vertreterin meiner Generation, freue mich zu sehen, wie Stolpen im Zuge dieses Festes immer moderner wird. Mittlerweile sind wir auf den wichtigsten Plattformen der sozialen Medien vertreten“, sagt sie. Es gibt aber noch mehr Aktivitäten. Einwohner Pit Jungnickel baut bereits die alte Wasserkunst von Stolpen nach. Johannes Venus probt mit seinen Laienschauspielern das für Stolpen traditionelle Theaterstück „Sühne“.

Sportler René Bardoux will die Stolpener animieren, sich für ihr 800-jähriges Stadtjubiläum in Bewegung zu setzen. Wer mehr über sein Projekt wissen möchte, ist für heute Dienstag, 19 Uhr in das Stadtgemeindezentrum eingeladen. Er will da seine Ideen vorstellen. René Bardoux plant einen Marathon der besonderen Art, eine 800-Kilometer-Gemeinschafts-Laufaktion.

Informationsveranstaltung zu „Stolpen läuft“: 22. November, 19 Uhr im Stadtgemeindezentrum

