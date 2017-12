Geburtstag am Heiligabend Drei Jubilare erzählen, wie sie beide Feiern unter einen Hut bringen. Ein großes Problem ist das für keinen.

Viele Jahre hat Roland Firl seinen Geburtstag am 24. Dezember nicht – oder nur ein bisschen – gefeiert. Jetzt wird er 50 und es steigt die ganz große Party. Foto: André Schulze © André Schulze

Carina Firl ist die Vorfreude regelrecht anzumerken. Dabei ist sie am 24. Dezember gar nicht die Hauptperson. Denn an diesem Tag steht ihr Mann im Mittelpunkt. 2017 ganz besonders. Denn morgen wird Roland Firl 50. Doch wie geht das zusammen – einen runden Geburtstag feiern und dazu noch den Heiligabend? Bei den Firls eigentlich gar nicht. Zwar nimmt der Jubilar an seinem Ehrentag Glückwünsche entgegen, die Party steigt aber erst eine Woche später – am 31. Dezember. „Dann feiern wir mit Pauken und Trompeten ins Neue Jahr, haben extra einen Saal gemietet“, freut sich die Rothenburgerin, die ihren Mann überraschen will. Deshalb: Pssst. Über die Geburtstagsfete mit rund 85 Gästen wird noch nichts verraten.

Dafür erzählt Roland Firl über seine Kindheit. „Wir waren fünf Kinder. Und ich war am Morgen die Hauptperson. Geburtstag gefeiert wurde bis Mittag, am Abend dann haben wir uns auf Weihnachten konzentriert. Natürlich war es schön, dass es fast den ganzen Tag Geschenke gab. Aber als kleiner Junge hat es mich gestört, dass beide Feiern zusammenfielen.“ Inzwischen sind Carina und Roland Firl seit 28 Jahren ein Ehepaar. Da beide berufstätig sind – sie als Fleischfachverkäuferin, er als Chef im Bauhof Rothenburg – fallen die Partys sonst meist dürftig aus. „Vor 15 oder 16 Uhr bin ich nie zu Hause. Auch mein Mann ist meistens ziemlich kaputt.“ Während es bei ihr der Verkaufsstress ist, hat er über den Tag mit Geschwistern, deren Partnern und Freunden das eine oder andere Glas geleert. „Wenn gegen 17 Uhr dann alle gegangen sind, beginnt für uns das Weihnachtsfest. Dann gibt es Rührkartoffeln, Sauerkraut und Bratwurst. Mein Mann bekommt gebratenen Karpfen serviert.“ Danach ist „familiäre Ruhe“ angesagt, beschreibt Carina Firl den Verlauf des Abends. „Wir packen unsere Geschenke aus und sind froh, dass wir zusammen sind.“

Auch Andreas Gnieser ist ein Weihnachts-Geburtstagskind. „Als ich am 24. Dezember 1959 kurz vor Mitternacht im Landambulatorium von Weißenberg geboren wurde, hatte ich natürlich noch keinen Grund, mich über mein Geburtsdatum zu beschweren. Auch meine Mutter nahm es, wie ich heute weiß, gelassen hin, dass sie den Heiligabend und die Weihnachtstage in der Klinik verbringen musste.“ Auch heute noch macht es dem Gebelziger nichts aus, dass bei ihm Geburtstag und Heiligabend auf einen Tag fallen. Dass es aber trotzdem etwas Besonderes ist, hat er inzwischen längst gemerkt. Denn alljährlich zur Christvesper gratuliert ihm in der Kirche die versammelte Gemeinde. Das sind dann bis zu 200 Menschen, die ihm fürs weitere Leben alles Gute wünschen. „Wer kann in so kurzer Zeit schon auf so viele Gratulanten verweisen“, schmunzelt Gnieser. Ansonsten nehme er die Sache so, wie sie ist, man könne ohnehin nichts daran ändern. „Nur als Kind war ich manchmal etwas traurig, dass ich für beide Anlässe nur eine Feier hatte. Da war es schwierig, Freunde zum Kindergeburtstag einzuladen.“ Im Reigen seiner Geschwister konnte er jedoch immer sicher sein, dass er die meisten Geschenke bekommen würde.

Gefeiert wurde der Geburtstag am ersten Weihnachtsfeiertag. Auch in seiner eigenen Familie hält das Andreas Gnieser so. „Bei meiner Frau Bärbel, meinen Kindern und Enkelkindern hat sich das so eingebürgert. Wir halten die Tradition aus der Kindheit weiter am Leben. Freunde und Verwandte gratulieren mir zwar zum Tag, bringen die Geschenke aber erst zur Geburtstagsfeier mit.“ So wird es auch morgen und übermorgen sein, wenn Andreas Gnieser dann 58 Jahre ist.

Katrin Knappe erinnert sich gern zurück an ihre Kinder- und Jugendzeit. „Es gab damals zwar keine bombastischen Geschenke, Ich habe aber immer mehr bekommen als normal – angemessen für zwei Ereignisse dieses Formats“, erzählt die Nieskyerin, die morgen neben dem Heiligabend auch ihren 49. Geburtstag feiert. Bei ihr war und ist der Tag immer noch zweigeteilt: am Morgen Geburtstag, am Abend Weihnachten. „Ich habe mich eigentlich immer mehr auf die späteren Stunden gefreut. Das war irgendwie feierlicher mit den vielen Lichtern, die da angezündet wurden.“

Auch bei Katrin Knappe ist der 24. Dezember gut durchgeplant. „Um zehn am Morgen habe ich alles fertig. Dann dauert es nicht lange und die Familie meines Mannes kommt.“ Vom kleinen Snack bis zum Menü wird das komplette Programm serviert. „Die gemeinsamen Stunden sind immer wieder schön. Jeder nimmt sich Zeit, die Atmosphäre ist sehr entspannt und angenehm.“ Am meisten freue sie sich, wenn alle Gäste zufrieden sind. Das sei für sie das größte Geschenk. Am Nachmittag dann wechseln die Gäste. Zur Vesper rückt ihre eigene Familie an – ihre Mutti, der Bruder, dessen Frau und Kinder. „Dann wird es richtig gemütlich. Wir lassen den Tag gemeinsam Revue passieren.“ Noch immer ist sie stolz, dass ihr Geburtstag auf den 24. Dezember fällt. „Die Leute haben zu mir gesagt, dass ich das Christkind sei.“

