Geburtenhoch im Klinikum 736 Kinder wurden in diesem Jahr bereits im Kreißsaal des Krankenhauses in Görlitz geboren. Sie erhalten jetzt alle ein Geschenk.

Der Haupteingang des Görlitzer Klinikums © Nikolai Schmidt

Jedes Baby, das im Städtischen Klinikum zur Welt kommt, erhält ab sofort einen Babyschlafsack als Begrüßungsgeschenk. Möglich macht dies das Engagement von fünf Sponsoren. Der Arbeiter-Samariter-Bund, die KommWohnenService GmbH, die Stadtwerke Görlitz AG, die R+V Versicherung und die Volksbank Raiffeisenbank Niederschlesien freuen sich über jedes Kind in Görlitz und ermöglichen deshalb diese gemeinsame Geschenkaktion. Dass Babys in Rückenlage in einem Schlafsack schlafen, ist zudem ein wichtiger Punkt in der Aufklärungskampagne zur Prävention vor plötzlichem Kindstod.

Im Städtischen Klinikum Görlitz werden jährlich zwischen 750 bis 800 Babys geboren. Der Trend zu steigenden Geburtenzahlen hält an. In diesem Jahr erblickten im Kreißsaal mit 736 Kindern bereits mehr Babys das Licht der Welt als zum gleichen Zeitpunkt im Vorjahr (704). „Wir freuen uns riesig über das Geburtenhoch, spricht es doch einerseits dafür, dass Görlitz nicht überaltert, und andererseits zeigt es, dass die werdenden Eltern viel Vertrauen in unsere Geburtshilfe haben“, sagt Klinikum- Geschäftsführerin Ulrike Holtzsch. Dazu trage neben der medizinischen Expertise vor allem das Betreuungsangebot bei. So erklärt der Chefarzt der Frauenklinik, Dr. Torsten Nadler: „Wir bieten eine natürliche Geburt mit allen Möglichkeiten der modernen Medizin an.“

Darüber hinaus sind die Hebammen erfahren im Umgang mit alternativen Heilmethoden und bieten den Schwangeren zusätzlich Akupunktur und Homöopathie an. „Jede Geburt ist einzigartig und wir erleben immer, dass im Kreißsaal eben nicht nur das Kind geboren wird, sondern auch die Eltern“, sagt Regine Werwoll, die leitende Hebamme. Die Rund-um-Betreuung ist daher sehr wichtig.

Die fünf Görlitzer Unternehmen leisten mit ihrer Unterstützung nach Ansicht des Städtischen Klinikums einen großartigen Beitrag für den Start ins Leben. „Wir freuen uns, dass die Familien ein sinnvolles Geschenk zur Geburt erhalten, das aktiv im Zuhause genutzt werden kann“, sagt auch Dr. Hans-Christian Gottschalk, Chefarzt der Kinderklinik. (SZ)

