Gebührenloses Girokonto zieht Die Commerzbank gewinnt in Görlitz neue Kunden. Viele von ihnen nutzen dafür den PC.

Im vergangenen Jahr feierte Torsten Fröde (re.) das 25-jährige Bestehen der Filiale der Commerzbank in Görlitz. Archivfoto: Nikolai Schmidt © nikolaischmidt.de

Die Zinsen bleiben niedrig, das entschied gestern die Europäische Zentralbank. Also werden die Anleger auch künftig Ausschau nach den kleinsten Möglichkeiten suchen, höhere Renditen zu erzielen oder Gebühren zu umschiffen. Die Commerzbank hat mit dem kostenlosen Girokonto solch ein Angebot. Es ist auch in der Görlitzer Filiale der Wachstumstreiber schlechthin, sagt Filialdirektor Torsten Fröde. Allein im vergangenen Jahr brachte das kostenlose Girokonto 350 neue Privatkunden zur Görlitzer Commerzbank – mehr als in den Jahren zuvor. Sie betreut nun 12 550 Privat- und Geschäftskunden, die 151 Millionen Euro bei der Commerzbank angelegt haben und 53 Millionen Kredite halten. Neue Kredite schloss die Bank in Höhe von 9,9 Millionen Euro ab, 2,08 Millionen Euro legten die Kunden neu an. Meist in Wertpapieren. Denn Fröde sagt, die Dividende sei heute der Zins von gestern. Durch die Niedrigzinspolitik und die gleichzeitig gestiegene Inflation droht den Kunden eine schleichende Enteignung. Festgeldkonten, Sparbriefe oder gar das Sparbuch erhalten den Wert des Geldes nicht mehr. Wer das erreichen will, muss höhere Risiken eingehen. Entweder er legt das Geld in einem Premiumdepot selbst an oder er vertraut das Geld dem Vermögensmanagement der Bank an.

Doch auch die Banken spüren die Veränderungen. Und das heißt vor allem: Online Banking. 43 Prozent der Kunden der Görlitzer Commerzbank erledigen ihre Geldgeschäfte am Computer oder Smartphone, etwa jeder fünfte Neukunde eröffnet sein Konto online. Die Filiale wird trotzdem nicht überflüssig, ist sich Torsten Fröde sicher: „Bankgeschäft wird künftig digital sein, aber auch persönlich“. Wie auch andere Banken spüren die Commerzbänker, dass die Kunden mehr Beratung wünschen. Im Moment sind 15 Mitarbeiter auf der Berliner Straße im Privatkundengeschäft und acht im Firmenkundengeschäft tätig. Die Filiale wird auch deswegen wieder etwas wichtiger, weil sie nun auch für alle Firmenkunden mit einem Umsatz bis 15 Millionen Euro zuständig ist. Zwar saßen die Firmenkundenberater auch bislang in Görlitz, doch seit einer Strukturreform vor zwei Jahren unterstanden sie der Mittelstandsbank in Potsdam. Künftig fallen die Entscheidungen für die meisten Mittelständler wieder etwas näher an der Basis. Ein durchaus lohnenswertes Geschäft, wie Thomas Gillmeister von der Mittelstandsbank aus Potsdam sagt. Er ist für Brandenburg, Gebiete von Mecklenburg-Vorpommern und die Lausitz zuständig. „In der Oberlausitz gibt es einen stabilen industriellen mittelständischen Kern. Je nördlicher man kommt, um so dramatischer wird der Strukturwandel mit Kohle und Energie.“ Deswegen lobt er nun auch die Initiativen aus der Landes- und Kommunalpolitik Sachsens und Brandenburgs, über Ländergrenzen hinweg zusammenzuarbeiten. Auch die Commerzbank sieht sich dabei als Partner. Beispielsweise mit ihrer Tochterfirma Open Space in Berlin, die Mittelständler bei der Umsetzung ihrer digitalen Strategie hilft oder mit ihren branchenspezifischen Fachberatern.

