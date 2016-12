Gebührenfrei parken Wie die Stadt Nossen wird auch in diesem Jahr das Besorgen von Weihnachtseinkäufen erleichtern.

Wie die Stadt Nossen mitteilt, wird auch in diesem Jahr das Besorgen von Weihnachtseinkäufen erleichtert. Dazu wird im Stadtzentrum vom 19. Dezember bis zum 2. Januar an allen Parkuhren und an den Parkscheinautomaten ein gebührenfreies Parken gestattet. Bei der Benutzung der Parkflächen an den Parkuhren und im Bereich des Parkscheinautomaten auf dem Markt ist das Parken für eine Stunde mit Parkscheibe frei. Auf dem Parkplatz Grüner Weg kann ohne Zeitbegrenzung geparkt werden. (SZ/mhe)

