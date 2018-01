Gebühren steigen deutlich an Die Anbauten in den Lommatzscher Einrichtungen sorgen für mehr Unterhaltskosten. Die Mehrbelastung müssen die Eltern tragen.

Lommatzsch. Seit Anfang des Jahres müssen Eltern für die Betreuung ihrer Kinder in Einrichtungen der Stadt deutlich mehr Geld bezahlen. Geschuldet sei dies vor allem höheren Personal- und Betriebskosten aufgrund von Qualitätssteigerungen. Der Betreuungsschlüssel werde durch den Gesetzgeber gesenkt und damit die Betreuung der Kinder verbessert, so Bürgermeisterin Anita Maaß (FDP).

Die Anbauten in Kita und Krippe mit mehr Nutzungsflächen sorgten für gute Betreuungsbedingungen für die Kinder, steigerten aber auch die Unterhaltungskosten. „Leider erhöhen sich die Landeszuschüsse des Freistaates Sachsen nicht, so dass die Mehrbelastungen die Eltern und Kommunen tragen müssen,“ so die Bürgermeisterin.

Für eine neunstündige Betreuung des ersten Kindes in einer Kinderkrippe sind in Lommatzsch jetzt monatlich 208,89 Euro zu zahlen. Im Kindergarten kostet die gleiche Betreuungszeit die Eltern 135,78 Euro. Sechs Stunden Hortaufenthalt kosten jetzt 80,53 Euro. Für Alleinerziehende sowie für das zweite Kind, welches die gleiche Einrichtung besucht, gelten ermäßigte Sätze. Ab dem dritten Kind ist die Betreuung kostenlos. (SZ/jm)

