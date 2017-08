Gebühren rauf Die Sparkasse ist nicht die einzige Bank, die Kunden stärker zur Kasse bittet. Andere verzichten bewusst darauf.

Bargeld abheben ist übers Internet noch nicht möglich, alle möglichen anderen Bankgeschäfte aber lassen sich heute bequem per Onlinebanking erledigen. Das ist nur ein Grund, warum Banken die Bedingungen ändern. Niedrigzinsen ein weiterer. Manche reichen die dadurch gestiegenen Kosten jetzt an die Kundschaft weiter. © dpa

Löbau-Zittau. Tausenden Menschen flattert in diesen Tagen Post von der Sparkasse ins Haus. Im Süden des Kreises bekommen auch Kunden der Volksbank Löbau-Zittau diesen Brief mit unschönem Inhalt. Denn darin informieren die Kreditinstitute über „Preisanpassungen“. Der Markt mit seinen Veränderungen lasse es nicht anders zu. Gestiegene Kosten könnten nicht länger allein getragen, sondern müssten auf die Kunden umgelegt werden.

So werden bei beiden Kreditinstituten die Kosten für die Girokonten erhöht, bei der Volksbank Löbau-Zittau zum 1. Oktober, bei der Sparkasse zum 1. November. Karl-Anton Erath, Vorstand der Volksbank Löbau-Zittau sagt: „Die wesentlichen Gründe für die Preisanpassung liegen in den sich laufend ändernden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Kreditinstitute und in den ebenfalls laufend steigenden Kosten.“ Erath spart auch nicht mit Kritik am Gesetzgeber. Die Kostensteigerungen würden zu einem wesentlichen Teil durch ihn verursacht, indem immer mehr Regelungen und neue Vorschriften einführt. Ein einfaches Beispiel sei die Anforderung an die Banken, jede Münze und jeden Geldschein auf Echtheit zu prüfen. Dazu müsse eine von der Aufsicht zugelassene Technologie eingesetzt werden und die Mitarbeiter müssen dafür zertifiziert sein. Vor noch nicht allzulanger Zeit hat die Prüfung der Echtheit der Münzen noch die Bundesbank vorgenommen. „Auch die technischen und rechtlichen Anforderungen an die Abwicklung des Zahlungsverkehrs werden laufend höher. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, muss permanent in neue Programme investiert werden.“ Die Kosten zu kompensieren, sei nicht mehr so einfach. Niedrigzinsen machen das unmöglich.

„Unsere Kunden können die Kosten für den Zahlungsverkehr in einem bestimmten Umfang leicht beeinflussen“, sagt Karl-Anton Erath. So könnte man sich mit der kostenlosen VR-Banking-App jederzeit über den aktuellen Kontostand und alle getätigten Umsätze informieren. Dadurch könne der Ausdruck des Kontoauszugs am Kontoauszugsdrucker auf einen längeren Zeitraum ausgedehnt werden. Die Auszugspreise entfallen vollständig, wenn die Auszüge in das elektronische Postfach eingestellt werden und bei Bedarf zu Hause ausgedruckt werden. Überweisungen, die online getätigt werden kosten deutlich weniger. „Die Preise werden sich bei uns für alle Kunden ändern. Wir sind uns sicher, dass unsere Preise für die angebotene Leistung – verbunden mit unserem dichten Filial- und Automatennetz und der persönlichen Beratung – günstig sind“, sagt Karl-Anton Erath.

Aufatmen kann, wer sein Konto bei der in Görlitz sitzenden Volks- und Raiffeisenbank Niederschlesien hat. Hier sind laut Vorstandsvorsitzendem Sven Fiedler aktuell für Privat- und Firmenkunden keine Anpassungen geplant. Allerdings kann Fiedler seine Bankkollegen verstehen, die erhöhen. „Insoweit hat uns auch der vermeintliche Tabubruch der Sparda-Bank mit der Einführung der Gebühren nicht überrascht“, sagt Fiedler. Die Sparda-Bank führt als Genossenschaftsbank ab 1. Oktober Kontoführungsgebühren ein. Auch hier werden vor allem hohe Kosten durch Regeln und Vorschriften als Grund angegeben.

Persönlichen Kontakt geben alle Banken als enorm wichtig an – auch Daniel Härtel, Filialleiter der Deutschen Bank in Görlitz. Trotzdem sind seit Anfang Juli in der Filiale am Demianiplatz die Öffnungszeiten eingeschränkt. War bislang Montag, Dienstag und Donnerstag von 9 bis 13 und 14 bis 18.30 Uhr geöffnet, ist es nun von 9.30 bis 13 und von 14 bis 18 Uhr. Mittwoch und Freitag bleiben als kurze Tage weiterhin bei 9.30 bis 13 Uhr. Warum also die Einschränkungen? Hier kommt eine weitere Entwicklung ins Spiel, die die Banken zwar einerseits freut, sie aber auch zu Veränderungen zwingt: der unaufhaltsame Vormarsch von Onlinebanking. Auch hier, in der Deutschen Bank Görlitz, zeige sich, dass weniger Kunden direkt an den Schalter kommen, als vielmehr bequem daheim vom Sofa aus ihre Geldgeschäfte erledigen. „Wir haben die Kundenströme im reinen Kassengeschäft – also bei Ein- und Auszahlungen – langfristig beobachtet“, berichtet Daniel Härtel. Es werden eben weniger. Beratungszeit soll trotzdem nicht weniger angeboten werden. Die Kontogebühren bleiben aktuell bei der Deutschen Bank gleich.

Bei der Commerzbank stehen ebenfalls keine Erhöhungen an. „Außer vielleicht bei einem unserer Girokonten“, sagt Heike Ziegenbalg, Pressesprecherin Region Ost: „Das bisherige Aktivkonto mit einem monatlichen Entgelt von 7,90 Euro wird ab Mitte August das Klassikkonto mit 4,90 Euro monatlichem Entgelt. Unser kostenloses Girokonto bleibt unverändert weiterhin kostenfrei.“

