Gebühren fürs Parken am Finanzamt? Die Kreisbehörde spricht mit ihrem Personalrat, ob sie die Mitarbeiter in Löbau und Zittau zur Kasse bitten kann.

In Löbau könnte das Parken vor dem Finanzamt kostenpflichtig werden. © Thomas Eichler

Das Landratsamt des Kreises Görlitz hat offenbar einen alten Plan wieder aus der Schublade geholt, um die klamme Kasse aufzubessern: Wie Thomas Gampe, 1. Beigeordneter des Landrats, auf Anfrage der Sächsischen Zeitung bestätigte, prüft die Verwaltung, ob sie von ihren Mitarbeitern Gebühren für die Parkplätze an den Außenstellen nehmen kann. Derzeit sind die Stellplätze für die Angestellten noch kostenlos. Man führe Gespräche mit dem Personalrat darüber, sagte Gampe der SZ.

Bereits 2014 waren gleichlautende Pläne des Landratsamtes bekannt geworden. Damals hieß es, dass die Mitarbeiter in Niesky und zum Teil in Görlitz bereits für die Stellplätze zahlen müssten. In Löbau und Zittau ist das Abstellen der Privatautos vor dem Dienstgebäude aber kostenlos. Das sei eine Ungleichbehandlung, die abgeschafft werden sollte, hieß es damals. Die Linkspartei im Kreistag schlug daraufhin vor, dass die Parkplätze für alle Mitarbeiter kostenfrei zur Verfügung gestellt werden sollten.

zur Startseite