Gebühren-Erhöhung nicht vom Tisch Der Stadtrat hatte die eine Anhebung der Elternbeträge abgelehnt. Aber obald der öffentliche Dienst beim Gehalt anzieht, wollen auch die Erzieher in den nicht tarifgebundenen Einrichtungen mehr Lohn.

„Irgendwo müssen die 89 000 Euro herkommen.“ Auf diesen Punkt bringt Stadtkämmerin Elke Opitz die Diskussion um höhere Elternbeiträge in den Großenhainer Kitas. Der Stadtrat hatte in der vorletzten Sitzung eine erneute Anhebung der Beträge abgelehnt. Die Crux: Sobald der öffentliche Dienst beim Gehalt anzieht, wollen auch die Erzieher in den nicht tarifgebundenen Einrichtungen der Stadt mehr Lohn. Fällt Großenhain im Lohnniveau zu sehr hinter Dresden zurück, gehen die Erzieherinnen dorthin. Hundert Euro monatlich mehr 2016 und in Aussicht noch mal hundert Euro drauf im Jahr 2017, hatten die Stadträte deshalb im Dezember 2015 beschlossen. Nun will Elke Opitz im Februar dem Stadtrat eine Beschlussvorlage vorlegen. Zwei Möglichkeiten gibt es: Den Aufwand an einer Stelle senken oder Erträge an anderer Stelle erhöhen. Welcher Vorschlag unterbreitet wird und woher die Mittel kommen sollen, steht noch nicht fest und wird im Moment geprüft. (ulb)

