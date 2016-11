Gebühren-Diskussion geht weiter Der Elternbeitrag für die Ottendorfer Einrichtungen soll erhöht werden. Dazu tagt am Montag der Gemeinderat.

© Symbolbild: dpa

Auf in die zweite Runde! Am kommenden Montag berät der Gemeinderat von Ottendorf-Okrilla erneut über die Elternbeitragssatzung für die Kindertagesstätten in der Großgemeinde. Denn diese sollen drastisch erhöht werden.

Das Thema sorgte bereits Anfang September für Unmut, als es plötzlich auf der Tagesordnung des Gremiums auftauchte. Eine Erhöhung der Elternbeiträge sei aus zwei Gründen erforderlich, erklärte Kämmerer Alexander Glas den Gemeinderäten damals. Zum einen würde Ottendorf derzeit bei den Gebühren für die Krippenplätze unter dem gesetzlichen Minimum liegen und zum anderen könnte eine Erhöhung der Beiträge die dauerhafte Leistungsfähigkeit der klammen Gemeinde sichern. Deswegen habe die Verwaltung dem Gremium vorgeschlagen, die Beitragssätze auf das zulässige Maximum zu erhöhen. Passt die Verwaltung die Beiträge an den zulässigen Höchstsatz an, würde das für die Eltern eine saftige Preiserhöhung bedeuten. So müssten die Ottendorfer künftig für Krippenkinder 31 Euro, für Kindergartenkinder 23 Euro und für Hortkinder zwölf Euro monatlich mehr bezahlen.

Ein Vorschlag, der bei den Gemeinderäten für wenig Freude sorgte. „Wir wollten eine familienfreundliche Gemeinde sein. Erhöhen wir die Beiträge und Eltern haben ein Kind in der Krippe und im Hort, bezahlen sie so viel, wie nirgendwo in Sachsen“, zeigte sich Gemeinderat Mirko Thomas (CDU) verärgert. Tatsächlich ist es so, dass Eltern in den umliegenden Gemeinden und Städten nach der Erhöhung der Beiträge in Ottendorf deutlich weniger bezahlen würden. So müssen Dresdner für einen Krippenplatz knapp 204 Euro, Radeberger 194 Euro und Radeburger nur 180 Euro im Monat auf den Tisch legen. Mit 221 Euro wäre Ottendorf damit tatsächlich trauriger Spitzenreiter. „Wir sollten erst mal schauen, was wir im Bereich der Betriebskosten einsparen können, bevor wir die Beiträge der Eltern erhöhen“, so Mirko Thomas, der mit dieser Aussage eine breite Zustimmung unter seinen Ratskollegen erhielt.

Letztendlich entschied sich das Gremium, die Beschlussvorlage an den Hauptausschuss zu verweisen, der sich intensiv mit den Betriebskosten in den Kitas beschäftigen und überprüfen sollte, an welchen Stellen der Ausgaben eventuell gespart werden könnte. Nun steht das Thema wieder auf der Tagesordnung des Gemeinderates. Bleibt abzuwarten, ob der Hauptausschuss eine Lösung erarbeiten konnte, oder ob Eltern künftig doch deutlich tiefer ins Portemonnaie greifen müssen.

Neben der Elternbeitragssatzung hält die Tagesordnung noch weitere interessante Punkte bereit. So stellen sich unter anderem die beiden Bewerber für das Amt des Friedensrichters der Öffentlichkeit vor. Auch das geplante Schnellrestaurant mit Tankstelle an der S 177 soll zur Sprache kommen. Die Sitzung beginnt 19 Uhr im Ratssaal des Rathauses. Im Vorfeld der Tagesordnungspunkte haben Einwohner die Möglichkeit, ihre Fragen an Bürgermeister Michael Langwald (parteilos) zu stellen.

