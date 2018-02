Gebt das Hanf frei! Der 37. Faschingsumzug des KCC war einer der buntesten der letzten Jahre. Dafür sorgte ganz viel Flower-Power-Flair in Königsbrück.

Frauen-Power beim Festumzug in Königsbrück. © Rene Plaul

Königsbrück. Die Themenklammer des diesjährigen Straßenumzugs der Karnevalisten der Region Kamenz & Königsbrück war zeitlich und musikalisch sehr weit gefasst. Sozusagen „Von Rock’n Roll bis Loveparade – der KCC zeigt, wie es geht“. Das wären dann ungefähr 50 Jahre Zeitgeist mit all ihren Stars und Sternchen. Aber schließlich zeigten viele der 34 Bilder doch eine Vorliebe für die sechziger und siebziger Jahre. Nicht nur der Kamenzer Karnevalsclub (KCC) hatte sich in diesem Narrenjahr auf Flower-Power-Trip begeben, auch andere. Zum Beispiel die Gräfenhainer, die gleich mit zwei gestalteten Wagen punkteten. Im 25. Bild hieß es „50 Jahre Flower-Power-Hippiezeit, Gräfenhain schwebt in Glückseligkeit“. Das war eine klare Kampfansage. Denn, von wegen „Marihuana is nich gutt, und nimma lieber die Möhrchen“ – hier schallte es bildlich und hochtönend: „Gebt das Hanf frei!“ Auch ein Wink mit dem Zaunspfahl in Richtung der Entscheider im Bund, hatten doch kürzlich sogar die deutsche Volkspolizei ins gleiche Horn gestoßen. Um dann dafür mächtig abgewatscht zu werden ...

Das Grußwort an die versammelten Narrenkappen der Region hielt KCC-Präsident Andreas Volkland. „Viele Karnevalshochburgen und weitere faschingsbesessene närrische Orte veranstalten Umzüge. Nirgends sind sie mit so vielen familiären Gemeinsamkeiten verbunden wie bei uns in Königsbrück.“ Das stimmt, weil hier vor allem die Gruppen aus den Ortsteilen und aus den umliegenden Gemeinden miteinander im Wettbewerb um die originellsten Wagen stehen. Der KCC-Präsident dankte ausdrücklich allen, die nun schon Jahrzehnte die Ausgestaltung ihrer Bilder zum jeweiligen Thema der Königsbrücker Karnevalisten vornehmen. „Wir freuen uns vor allem, das immer wieder junge Leute hinzukommen, manche Lücke schließen und mit neuen Ideen dafür sorgen, dass der Königsbrücker Faschingsumzug weiter lebt!“ Natürlich geht der demografische Wandel auch an den Karnevalisten der Region nicht spurlos vorüber. Es gibt heute weniger Clubs, weniger Mitglieder und weniger Veranstaltungen. Andreas Volkland: „Es ist schwieriger geworden, an der schönen Tradition festzuhalten. Aber wir tun es für alle Karnevalisten und die Gäste unserer Stadt.“

Und Letztere waren wieder zahlreich gekommen – trotz Kälte und diesigen Wetters. Hunderte ließen sich die gute Laune nicht austreiben und feierten zumeist toll kostümiert anschließend beim Königsbrücker Straßen- und Kneipenfasching noch bis weit in die Nacht. Und dies friedlich, wie die Polizei in Görlitz auf SZ-Nachfrage bestätigte. Die Lage sei insgesamt ruhig gewesen, nennenswerte Vorkommnisse wurden nicht vermeldet. Ob Hanf oder Ähnliches im Spiel war, ist nicht bekannt. Von Freigabe war auch noch keine Rede ...

zur Startseite