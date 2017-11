Gebrauchter Salzstreuer viel günstiger Bei den Vorbereitungen auf den Winterdienst fiel ein defektes Teil am Multicar auf. Ein Neukauf wäre teuer gewesen.

Der Multicar in Aktion: vorn Schnee schieben, hinten Salz streuen. © Archiv/Klaus-Dieter Brühl

Priestewitz. Der Gemeinderat Priestewitz hat einer außerplanmäßigen Investition zugestimmt. Sie betrifft ein Anbauteil für den Multicar des Bauhofs, mit dem Streusalz ausgeworfen wird. Ein Bodenteil im Inneren des Streuers ist komplett durchgerostet, eine Reparatur unmöglich. Die Gemeindeverwaltung schlägt den Kauf eines gebrauchten Salzstreugerätes vor. „Es war noch nicht eingesetzt worden und ist wie neu“, so der stellvertretende Bürgermeister Konrad Zscheile. Außerdem kostet das neun Jahre alte Anbauteil etwa 7 500 Euro und ist damit mehr als 10 000 Euro preiswerter als eine Neuanschaffung.

Um einen reibungslosen Ablauf des Winterdienstes gewährleisten zu können, sei der Ersatzkauf dringend notwendig. Dem stimmte der Gemeinderat zu. Der Kauf ist auch möglich, weil an anderer Stelle im diesjährigen Haushalt gespart werden konnte. Eine Umlage an den Abwasserzweckverband musste in diesem Jahr nicht gezahlt werden.

