Geboren am Heiligabend Die kleine Frieda erblickt am 24. Dezember im Helios-Klinikum Pirna das Licht der Welt.

Zukünftig wird am 24. Dezember auch Friedas Geburtstag gefeiert. © Daniel Förster

Pirna. Stolz halten Zahnarzthelferin Kathleen Neubert (27) und Servicetechniker Robert Hambsch (28) ihre Tochter Frieda in den Händen. Es ist das erste Kind der jungen Eltern – und dann ausgerechnet zu Heiligabend geboren! Das 51 Zentimer große und 3680 Gramm schwere Mädchen erblickte am frühen Sonntagmorgen 1.25 Uhr im Helios-Klinikum Pirna das Licht der Welt und ist wohlauf. Das Paar ist überglücklich. „Es ist ein fantastisches Gefühl“, sagt Robert, der Feuerwehrmann bei der Freiwilligen Feuerwehr Pirna ist. Eigentlich sollte Klein-Frieda bereits vier Tage früher, am 20. Dezember, kommen. Doch sie hatte es überhaupt nicht eilig, und wartete ab. Dafür, dass Geburtstag und Weihnachtsfest nun auf ein und denselben Tag fallen, gibt es eine Lösung. „Wir werden künftig am 24. Dezember vormittags mit unserer Tochter Geburtstag feiern und abends gibt’s dann bei der Bescherung die Weihnachtsgeschenke.“ (df)

zur Startseite