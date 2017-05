Geblitzt: Punkt für Wolle Förster

Wolle Förster © Robert Michael

Dresdens Nachtclub-Unternehmer Wolle Förster hat mal wieder Stress mit der Bußgeldbehörde. Im Oktober 2016 kachelte der 62-Jährige in seinem Mercedes mit 71 Sachen über den Dippoldiswalder Platz. Dort steht seit Jahren ein Blitzer, der nicht nur auf Ampel-Rot reagiert, sondern auch auf Raserei. Laut Bußgeldkatalog sind für ein Plus von 21 Stundenkilometern 80 Euro und ein Punkt in Flensburg fällig.

Doch Förster akzeptierte diese Strafe nicht. Er ließ verlauten, als Verkehrssünder endlich null Punkte erreicht zu haben, sei ein schönes Gefühl. Also schickte er seinen Anwalt Klaus Kucklick ins Rennen vor dem Amtsgericht Dresden. Der Akte mangele es an wichtigen Eichprotokollen der stationären Verkehrsüberwachungsanlage, sagte der. Ha! Fehlen nicht etwa die Dokumente der Kamera für die Überholspur? Nein, sie fehlen nicht. Der Sachverständige jedenfalls hatte sie. Das wäre die einzige Chance gewesen, die Messung anzugreifen, sagte Kucklick. Er weiß, wann er aufgeben muss – und zog den Einspruch zurück. (SZ/lex)

