Gebirgsverein lädt zum Wandertag ein In Berggießhübel stehen am Sonntag mehrere Routen an. Verfehlen kann man sie nicht.

Wanderschuhe schnüren und los geht’s zum Wandertag nach Berggießhübel. © dpa

Der Gebirgsverein Berggießhübel lädt am 14. Mai zum 29. Berggießhübler Wandertag. Wanderer können zwischen drei Routen von etwa sechs, zwölf und 17 Kilometern wählen. Die Routen sind mit einer Spezialmarkierung versehen. Start und Ziel ist wie immer am Besucherbergwerk „Marie-Louise-Stolln“. Losgewandert wird von 8.30 Uhr bis 10 Uhr. Auf Wunsch wird die kleine Runde geführt angeboten. Der Beginn dafür ist um 9 Uhr. Der Wandertag steht in diesem Jahr unter dem Motto „Entdeckungen zwischen Berggießhübel, Cotta und Gersdorf“. Wer aufmerksam wandert, kann unterwegs viele Zeitzeugen vergangener Jahrhunderte entdecken, wie beispielsweise den Cottaer Spitzberg, der ein erloschener Vulkan ist. Einige davon sollen auf den Wanderungen näher gebracht werden. Für diese und weitere Informationen zu den diesjährigen Routen steht wieder ein Begleitheft zur Verfügung. Außerdem erhält jeder Teilnehmer eine Urkunde. (kk)

zur Startseite