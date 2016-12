Gebhardts Weinschank verfällt weiter Die einst so beliebte Gaststätte bietet ein tristes Bild – der Besitzer kann sich nicht mit der Denkmalpflege einigen.

Einst eine der beliebtesten Ausflugsgaststätten der Meißener, verfällt Gebhardts Weinschank, später Stadtparkhöhe genannt, immer weiter. © Claudia Hübschmann

Das ist eine ganz alte Weingaststätte gewesen, auch in DDR-Zeiten war es eine sehr beliebte Ausflugsgaststätte“, sagt Kurt Schönthier und blickt auf die Ansammlung ruinöser Gebäude, die sich hinter dem Bauzaun befinden. Und der 74-jährige Meißener erinnert sich: „Als Kinder sind wir mit unseren Eltern zu Ostern und Pfingsten zu Gebhardts gegangen. Hier gab es so etwas wie einen kleinen Zoo mit Eseln und Vögeln, und es gab Zerrspiegel, in denen man ganz komisch aussah.“

Kurt Schönthier schwärmt vom Freisitz unter den Kastanien mit Blick über den Weinberg, der sich Richtung Goldgrund anschloss. Das alles war einmal. Seit der Wende verfällt der Komplex immer weiter. Aber gestern dann ein Hoffnungsschimmer: Ein gelber Radlader machte sich an einem frischen Sandhaufen zu schaffen. Doch auf die Frage, ob es denn nun wieder losginge mit Gebhardts Weinschank, antwortete der Fahrer, dass er den Sand für den benachbarten Kindergarten „Plossenkäfer“ auf der Stadtparkhöhe fährt.

„Stadtparkhöhe“, so hieß Gebhardts Weinschank zuletzt. Nachdem das Lokal in den 1990er Jahren leer gestanden hatte, kaufte es Karl-Heinz Schwertfeger aus Bielefeld. Auf dem gegenüber liegenden Parkplatz begann er 1998 drei Luxusvillen zu bauen. Gebhardts Weinschank sollte zu einem Hotel ausgebaut werden, doch schon ein Jahr später, 1999, war Schluss. Die angefangenen Villen wurden später weggerissen, heute befindet sich dort überwuchertes Ödland. An den Gebäuden von Gebhardts Weinschank war nichts geschehen. Im Januar 2008 wurden sie vom Amtsgericht Dresden zwangsversteigert.

Und weil beim ersten Versteigerungstermin das gesetzlich festgelegte Mindestgebot nicht erreicht wurde, gab es einen Zweiten. In der SZ war damals zu lesen: „Es soll ein Meißner Geschäftsmann erworben haben.“ Nach SZ-Informationen handelt es sich um Jürgen Hinz, den Geschäftsführer einer mittelständischen Maschinenbaufirma in der Region. Auf die Frage, was er mit Gebhardts Weinschank vorhabe, erklärte er: „Das ist Privatbesitz, das geht niemanden etwas an.“ Das allerdings stimmt nicht ganz. Denn Gebhardts Weinschank ist in doppelter Hinsicht ein Gebäudekomplex in Privatbesitz von öffentlichem Interesse. Zum einen prägte die Gaststätte über zwei Jahrhunderte das Stadtbild Meißens mit und macht folglich einen Teil der Identität seiner Bürger aus. So schrieb erst kürzlich SZ-Leser Gert Krockert: „Vielleicht sollten Sie mal wieder einen Bericht über Gebhardts Weinschank machen. Jeder ältere Meißner kennt diese historische Gaststätte noch. Das Gebäude verfällt weiter, der Besitzer will wohl dann Eigentumswohnungen bauen.“

Zum anderen handelt es sich bei Gebhardts Weinschank nicht um irgendeine billige Abschreibungsarchitektur. In der Liste der Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen ist es ausgewiesen: „Ehemaliges Weingut, spätere Ausflugsgaststätte (Stadtparkhöhe), mit allen Gebäudeteilen einschließlich der Remise; orts- und baugeschichtlich von Bedeutung“, heißt es dort zur Begründung. Danach werden dort bauliche Veränderungen für den Zeitraum von 1701 bis 1939 festgestellt, wobei die Anfänge in einer Winzerei liegen.

Was er denn mit dem Gebäude vorhabe, lautet die Frage an Hinz. Es gebe Probleme mit der Denkmalpflege, lautete die Antwort. Welcherart diese sind, wollte er nicht erklären. Der zuständige Kreisdenkmalpfleger, Andreas Christl, war gestern für die SZ für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Damit bleibt weiter unklar, was mit Gebhardts Weinschank wird. Klar ist, dass die Gebäude mit jedem Tag weiter verfallen. Das ist umso bedauerlicher, als dass Hinz nach SZ-Informationen eine gültige Baugenehmigung hat und damit die Bausubstanz erst einmal sichern könnte.

