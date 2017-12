Gebetsraum gefunden? Die muslimische Gebetsstätte an der Goethestraße musste schließen. Nun ist angeblich eine Alternative in Sicht.

Betet Riesas muslimische Gemeinde künftig in einem Hinterhaus an der Großenhainer Straße? © Sebastian Schultz

Riesa. Bekommen Riesas Muslime einen neuen Gebetsraum in Altriesa? Wie der Wochenkurier am Mittwoch berichtete, wird das ehemalige Bettenhaus Johne an der Großenhainer Straße derzeit dafür hergerichtet. Das hätten Anwohner erfragt. Auch die Stadtverwaltung sei entsprechend informiert. Der alte Gebetsraum an der Goethestraße war aus brandschutzrechtlichen Gründen geschlossen worden.

Zuvor hatte sich der Verfassungsschutz besorgt gezeigt: Betreiber des Raums war das Unternehmen Sächsische Begegnungsstätte (SBS) gewesen, das nach Angaben der Verfassungsschützer Verbindungen in islamistische Kreise habe. Die Bemühungen um einen neuen Raum hatte dann ein neu gegründeter Verein aufgenommen.

Das bestätigt auch Stadtsprecher Uwe Päsler auf SZ-Anfrage: „Es geht hier um das Islamische Zentrum Riesa. Das ist nicht die SBS, sondern der davon unabhängige eigene Verein in Riesa lebender Muslime, der sich im Sommer gegründet hat“, so Päsler. Der Vorsitzende des Islamischen Zentrums, Dr. Zuhair Qasem, wollte sich auf SZ-Anfrage nicht zu dem Thema äußern. Nachdem der Raum an der Goethestraße schließen musste, nutzen die Muslime in Riesa derzeit die städtische Schlossremise in Gröba als provisorischen Treffpunkt für das Freitagsgebet. Nach SZ-Informationen ist das bisher noch immer der Fall.

Ob der Raum in Altriesa tatsächlich als Begegnungsstätte genutzt werden darf, ist noch nicht entschieden: Die bloße Renovierung des Gebäudes erfordert noch keine Genehmigung. Um das Gebäude öffentlich zu nutzen, wäre ein Antrag nötig. „Wir wissen von der Absicht, weil auch Bürger nachgefragt haben“, bestätigt Päsler, „aber es liegt bisher nichts Offizielles vor.“ Verbieten darf die Stadt die Nutzung ohnehin nur aus baurechtlichen Gründen, betont er: „Es gilt Religionsfreiheit.“

