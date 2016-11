Gebete für den Frieden Die ökumenische Friedensdekade hat begonnen. Auch in Bischofswerda wird dazu eingeladen.

Unter dem Motto „Kriegsspuren: Das Schweigen durchbrechen auf dem Weg zum Frieden“ steht die ökumenische Friedensdekade, die am Sonntag begonnen hat. Daran beteiligen sich auch Christen in Bischofswerda. Die evangelische Kirchgemeinde lädt zu morgendlichen Gebeten in die Kreuzkirche ein. Sie ist in dieser Woche bis Freitag sowie am 14. und 15. November täglich 6.30 bis 7 Uhr geöffnet. Ihren Ursprung hat die Friedensdekade in der DDR. Christen forderten damals, Schwerter zu Pflugscharen umzuschmieden. (SZ)

