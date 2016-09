Gebersbacher Bad braucht einen Betreiber Der Vertrag läuft Ende des Jahres aus. Das „WelWel“ möchte bleiben – aber auch einige Änderungen einführen.

Jonas Spieler (links) und Maximilian Zschoche haben in den Ferien öfter das Freibad Gebersbach besucht. © André Braun

Mit dem Jahreswechsel 2016/17 könnte für das Gebersbacher Freibad eine Ära zu Ende gehen. Der Vertrag zwischen der Stadt Waldheim und dem „WelWel“ Döbeln läuft aus und das Bad könnte einen neuen Betreiber bekommen. Oder bleibt es doch in den Händen der Sport- und Freizeit GmbH?

Zwar hat sich die Stadt bisher noch nicht um eine Verlängerung des Vertrages gekümmert, vonseiten des „WelWel“ scheint man die Sache dennoch sehr locker zu sehen. „Bisher hat Waldheim auch noch keine neue Ausschreibung veröffentlicht“, meint Thorsten Hartwig, Geschäftsführer des „WelWel“. „Im Moment gehen wir davon aus, dass der Vertrag verlängert wird. Natürlich wären wir dem nicht abgeneigt, aber es muss eben erst einmal besprochen werden.“

Dass das „WelWel“ das Freibad weiterhin betreiben möchte, komme dabei nicht von ungefähr. „Wir sind wirklich sehr mit der Entwicklung des Bades zufrieden. Und natürlich ist es in den vergangenen zehn Jahren zu unserer kleinen Perle geworden“, so Hartwig.

Umfangreiche Investitionen

Nach dem Umbau 2004/2005 übernahm das „WelWel“ das Bad laut dem Geschäftsführer „völlig neu“. Damals habe man noch Jahresverträge abgeschlossen, die mit der Zeit auf eine Dauer von drei Jahren erhöht wurden. Gleichzeitig habe sich das „WelWel“ bemüht, den guten Zustand so lange wie möglich zu bewahren. „Dabei hat auch die Stadt nicht wenig investiert, egal ob es um Bänke, Bäume oder andere Dinge ging. Ich würde sagen, wir haben bestens zusammengearbeitet – und auch stets auf Augenhöhe diskutiert.“

Gleichzeitig müsse man vor allem nach dem vergangenen Sommer sehen, wie es mit der Betreibung des Bades weitergeht. „Vielleicht war 2015 auch nicht rosig, aber die letzte Saison war eine mittlere Katastrophe für uns. Wir haben die Besucherzahlen noch nicht vollständig ausgewertet, aber ich würde schätzen, dass wir am Ende auf vielleicht 60 bis 70 Prozent der normalen Besucherzahlen kommen werden – und dass, obwohl wir noch immer das preiswerteste Bad in der Region sind.“

Laut Hartwig denke man deswegen durchaus über eine Erhöhung der Eintrittspreise nach. „Schließlich müssen damit nicht nur das Wasser, sondern vor allem Strom und Personal bezahlt werden“, begründet der Geschäftsführer die Überlegung.

Allein die Kosten für Strom würden sich im Monat auf rund 4 000 Euro belaufen, weil ab Saisonbeginn die Wasserumwälzungspumpen auf 100 Prozent laufen müssten. Hinzu kommen Schwierigkeiten bei der Suche nach qualifiziertem Personal. „Wir benötigen stets mindestens einen Rettungsschwimmer. Sobald das Bad voll ist, sind es schon zwei. Dazu kommt noch die Ausbildung der Servicekräfte.“

Letztendlich müsse eine Preiserhöhung zunächst jedoch mit der Stadt Waldheim abgesprochen werden, lenkt Hartwig ein. „Die Entscheidung liegt nicht bei uns und wahrscheinlich sollte man die Erhaltung eines Freibades sowieso eher als politischen denn als wirtschaftlichen Akt ansehen. Denn seien wir mal ehrlich: Es gibt kein Freibad der Welt, das sich selbst trägt und es ist definitiv keine Geschichte, um reich zu werden.“

Zur Schließung des Bades: Die Schließung des Freibades am Ende der diesjährigen Saison hat für Einiges an Kritik gesorgt, auf die „WelWel“-Geschäftsführer Thorsten Hartwig gegenüber dem DA noch einmal einging. „Man muss dabei bedenken, dass Öffnung und Schließung keinesfalls zufällig erfolgen. So etwas muss vorbereitet werden, sowohl auf technischer als auch personeller Ebene. Und in diesem Jahr haben wir die Schließung bereits um eine Woche nach hinten verlegt, aber seien wir ehrlich: Der September hat es dann auch nicht mehr gerettet.“

