Geben, hören, sagen in Wendisch Paulsdorf

Am Dienstag wird in Wendisch Paulsdorf wieder gereizt. © dpa

Löbau. Der Skatclub Löbau „Die Gußeisernen“ lädt am Dienstag, 18 Uhr, zum wöchentlichen Skatturnier – offen für Jedermann. Gespielt wird in der Gaststätte „Zur Tränke“ in Wendisch, Paulsdorf. Die Teulnahme kostet sechs Euro.

