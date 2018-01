Gebäude müssen Radweg und Parkplatz weichen An der „Alten Post“ wurden Nebengebäude weggerissen. Im Haupthaus entsteht demnächst eine Zahnarztpraxis.

Die Seitengebäude der „Alten Post“ werden derzeit abgerissen. Einst befanden sich dort Ställe der Pferdewechselstation, später wurden in dem Gebäude Wohnungen eingerichtet. © Matthias Fiebiger

Stauchitz. Abrissbagger graben sich in die Nebengebäude der „Alten Post“ in Stauchitz. Sie werden jetzt weggerissen, müssen Parkplätzen und dem Radweg weichen. Dieser muss umverlegt werden, weil er teilweise über ein Privatgrundstück führt. Außerdem soll auf dem Areal ein Rastplatz für Radwanderer entstehen, teilt der Stauchitzer Bürgermeister Frank Seifert (parteilos) mit. Der Abriss ist Teil der Umbauarbeiten der „Alten Post“ zum Ärztehaus. Dort wird auch eine Zahnarztpraxis eingerichtet. Eine Hausärztin praktiziert schon seit einiger Zeit in dem Gebäude.

Die „Alte Post“ war tatsächlich einmal Poststation, die Seitengebäude waren damals Ställe der Pferdewechselstation. Zu DDR-Zeiten wurden dort Wohnungen eingerichtet. Die letzten Mieter sind kürzlich ausgezogen. Die Wohnungen sollten auch für Asylbewerber genutzt werden, wurden aber nicht benötigt. (SZ/jm)

zur Startseite