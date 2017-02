Gebäude für Denkmaltag gesucht Einmal im Jahr können Besucher historische Häuser erkunden. Damit der Tag ein Erlebnis wird, bittet das Bautzener Rathaus um Mithilfe.

Lange Besucherschlangen wie hier am Wendischen Turm sind am Tag des offenen Denkmals keine Seltenheit in Bautzen. Damit das Programm rund um den Aktionstag auch in diesem Jahr viele Gäste begeistert, sucht die Stadt Ideen. © Carmen Schumann

Für den Tag des offenen Denkmals, der in diesem Jahr am 10. September stattfindet, sucht die Stadtverwaltung noch nach

Ideen. Um frühzeitig mit der Organisation der Veranstaltung beginnen zu können, nimmt das Rathaus schon jetzt Vorschläge entgegen. Gesucht werden Gebäude, Führungsangebote und weitere Einfälle für das Rahmenprogramm des Denkmaltages. Die Verwaltung hofft dabei auf die Mithilfe der Gebäudeeigentümer, auf das Engagement von Vereinen und das Mitwirken zahlreicher Akteure. „Wir sind bestrebt, in Bautzen ein möglichst vielfältiges Programm zu gestalten, das auch sehr unterschiedliche Interessen der Besucher anspricht“, erklärt Bautzens Baubürgermeisterin Juliane Naumann und bedankt sich bereits bei allen, die dazu beitragen, dass der Tag für die Bautzener und ihre Gäste zum Erlebnis wird. Die Vorschläge können bis 13. April eingereicht werden.

Im vergangenen Jahr sahen sich mehr als 17 000 Neugierige die 15 offenen Gebäude und weitere Denkmäler an. (SZ)

Wer mithelfen will, kann sich beim Baudezernat der Stadt melden. Kontakt unter 03591 534 251.

