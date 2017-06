Gebäude am Schlossberg abgeriegelt Der obere Berg ist gesperrt. Das Haus Nr. 7 droht einzustürzen. Für Autofahrer und Fußgänger müssen Alternativen her.

Wegen des einsturzgefährdeten Hauses Schlossberg 7 mussten die Straße davor, die Gehwege sowie sogar der Fußweg und Treppenaufgang zur Niederlanggasse gesperrt werden. © Dietmar Thomas

Wer von der Altstadt nach Tragnitz möchte, muss vorläufig einen längeren Umweg in Kauf nehmen. Das Landratsamt Mittelsachsen hat veranlasst, dass die Straße vor dem Haus Schlossberg 7 gesperrt wird. Das Gleiche trifft auf die Fußwege in diesem Bereich zu. Darüber informierte am Mittwochnachmittag Uwe Dietrich vom Ordnungsamt der Stadt Leisnig.

Einschränkungen gibt es vor dem Haus schon länger. Sein erbärmlicher Zustand hat die Stadträte mehrfach beschäftigt. Immer mal wieder haben Rätin Elgine Tur de la Cruz (Die Linke) und auch andere Bürger auf den schlechten Bauzustand hingewiesen. Zwar wurden von Zeit zu Zeit nach vorheriger Aufforderung Notsicherungen veranlasst. Inzwischen drohen wieder Dachziegel ab- und sogar Wände einzustürzen.

Uwe Dietrich spricht von einer akuten Einsturzgefahr, die das Bauordnungsamt der Kreisbehörde festgestellt hat. Die Sperrung ist nach seinen Worten erfolgt, um Gefahren für die Gesundheit und das Leben von Passanten und Kraftfahrern abzuwenden. Vorläufig müssen sich Autofahrer selbst einen Weg suchen. „Eine Umleitungsstrecke für den Fahrzeugverkehr wird in den nächsten Tagen ausgewiesen“, so Dietrich. Auch eine Lösung für Fußgänger kündigt er an. Wie die aussehen kann, steht noch nicht im Detail fest. „Das Einrichten von Notgehwegen ist aber demnächst vorgesehen“, sagte der Mann vom Leisniger Ordnungsamt.

Wie lange die Einschränkungen dauern werden, könne die Stadtverwaltung nicht absehen. Laut Dietrich werde die Kommune auf eine schnelle Klärung drängen. Immerhin: Das Altstadtfest steht bevor. Gegenüber dem baufälligen Haus befindet sich der offizielle Parkplatz der Burg Mildenstein. Besucher können die Stadt für die Dauer der Absperrung nur auf Umwegen verlassen. Und auch die Bewohner des unteren Schlossberges sind gehandicapt. Schnell mal in die Stadt, das können sie vorläufig nicht.

Schon über Jahre gibt es Probleme mit diesem Fachwerkhaus – aber abgeschrieben hatten es einige Leisniger trotzdem noch nicht. „Das Haus ist eine Besonderheit im Altstadtensemble. Bei seinem Abriss würde im Bereich Niedertor ein großes Stück historisches Leisnig fehlen“, argumentierte Elgine Tur de la Cruz. Mit Entsetzen reagierten sie und andere Räte auf die Nachricht, dass für das Gebäude nur der Abriss bleibt. Zu dieser Aussage kommt eine Studie, die das Landratsamt in Auftrag gegeben hat. Schon Anfang Mai lag das Ergebnis vor. Unter anderem bestätigten die Gutachter, dass die Wände durch eindringendes Wasser instabil geworden sind. Mit dieser Aussage hat die Kreisbehörde die Eigentümer zum Handeln aufgefordert, teilte Cornelia Kluge, Sprecherin des Landratsamtes, nach Bekanntwerden der Expertise mit. Schon damals kündigte sie eine Ersatzvornahme an. Das heißt, der Landkreis könnte den Abriss der Immobilie veranlassen und dem Besitzer in Rechnung stellen.

Älteren Leisnigern ist das Haus am Schlossberg 7 vielleicht noch als Süttingerhaus bekannt oder in dieser Bezeichnung als Motiv der Stadtfestgedenkmedaille von 2002 in Erinnerung. Renate Simon vom Heimatverein hat alte Dokumente, die zeigen, dass sich dort einmal ein Möbelgeschäft befunden hat. Bei jeder Stadtführung bleiben Besucher an diesem Gebäude stehen. Denn die Legende, die sich laut einer Heimatsage damit verbindet, ist in diesem Fall irgendwie schon in Stein gemeißelt und gut an der Fassade oberhalb der Lichtenberggasse zu sehen. (mit DA/fk)

