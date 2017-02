Gebäude am Park werden abgerissen Neben dem neuen Pflegeheim schafft die Gemeinde mehr Ordnung. Zwei alte Häuser kommen weg. Das hat Gründe.

Der Bischheimer Park. © René Plaul

Ins neue Pflegeheim am Bischheimer Park ist bereits seit Ende Dezember 2016 Leben eingezogen. Die Bewohner fühlen sich mittlerweile heimisch vor Ort. Vor allem die idyllische Lage begeistert. Erst im vergangenen Mai wurde der Grundstein für den Neubau gelegt, Anfang August konnte bereits die Richtkrone gesetzt werden. Die Pflegeheim Pulsnitz GmbH schaffte im Haselbachtal eine moderne Einrichtung mit 39 vollstationären Pflegeplätzen, davon 31 Plätze in Einzelzimmern und acht Plätze in vier Doppelzimmern. Es wurde über drei Etagen gebaut mit großzügigen Gemeinschaftsflächen zum Verweilen.

Früher befand sich auf diesem Areal das alte Bischheimer Schloss. Mit der Gestaltung des Pflegeheimneubaus wollten Planer und Träger an das ehemalige Kleinod erinnern. Es gab umfangreiche Abstimmungstermine mit dem Denkmalschutz zur äußeren Gestaltung des Neubaus im Vorgang. Nun schafft die Gemeinde Haselbachtal auch im Umfeld weiter Ordnung. „Wir planen den Abriss der alten Gebäude Am Park 2 bis 4“, so Bürgermeisterin Margit Boden. Der Abriss wird mit 90 Prozent gefördert. So lohnt sich das Ganze auch finanziell. Die Häuser waren lange keine Hingucker mehr. Die frei werdende Fläche möchte man für eine eventuelle Nutzung des Pflegeheimbetreibers vorhalten.

