Gaunerpaar in Zittau gefasst Ein Mann und eine Frau hatten Kleidung und Kosmetik im Wert von 1800 Euro bei sich, als sie in einem Geschäft ertappt wurden.

Zittau. Abruptes Ende einer bis dahin erfolgreichen Diebestour: Am Donnerstagabend hat eine Streife des örtlichen Reviers in Zittau zwei Ladendiebe vorläufig festgenommen. Diese waren in mindestens drei Geschäften der Innenstadt auf Beutezug gegangen. Der 38-jährige Mann und seine neun Jahre jüngere Komplizin waren im Besitz von unbezahlten Kleidungsstücken und Kosmetika im Wert von mehr als 1.800 Euro. Nachdem das offenbar gewerbsmäßig stehlende tschechische Gaunerpaar in einem Geschäft aufgeflogen und geflüchtet war, suchte eine Streife nach den beiden Tatverdächtigen und wurde in der Frauenstraße fündig. Nach weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei erließ ein Haftrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Görlitz am Freitag Haftbefehl gegen beide Beschuldigte. Sie wurden in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten überstellt. Die Untersuchungen der Kriminalpolizei dauern an. (szo)

