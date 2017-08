Gaudispringen greift Tradition auf Karnevalisten sprangen beim Sommerfest kostümiert vom Felsen. Solch ein Gaudi gab es schon früher.

Amerika geht in Großenhain baden Stephan Klar hat sich wie neun weitere Mutige vom Folberner Carnevals Verein verkleidet – als Mister Amerika. Samuel, Jakob und Dominik von der evangelischen Jugend bringen die Gaudispringer trocken auf einem selbst gebauten Floß zum Sprungfelsen.

Rotkäppchen auch dabei Gerd Püschel gab die kesse Göre aus Grimms Märchenbuch und ließ sich nicht lange zum Kerzensprung bitten.

Prinzessin mit wehendem Kleid Erst wie die Loreley in froher Erwartung auf dem Felsen, dann mutig ins Nass gehüpft: Christoph Walter.

Oma mit Sonnenschirm Gerd Voigt ging tatsächlich mit Schirm baden. Das gute Stück aber ging unter, musste wiedergefunden werden.

Burkhard Müller (l.) und Dieter Riehmer beim Kostümbaden 2008.

Wenn Rotkäppchen, eine Oma mit Glatze und ein Prinz a. D. kostümiert vom Sprungfelsen springen – dann muss der Folberner Carnevals Verein dahinterstecken. Das Gaudi-Springen am Sonntagnachmittag im Naturerlebnisbad war eine lustige Programmeinlage beim Sommerfest und zudem ein Spaß im 40. Jubiläumsjahr der Folberner Narren. Da zeigten die Narren auch, was sie so im Fundus haben.

Dabei stellte die Aktion, die von der evangelischen Jugend mit einem selbst gebauten Floß unterstützt wurde, beileibe keine Premiere dar. Kostümspringen hat es schon früher im Großenhainer Bad gegeben. Allerdings hatte man damals noch keinen Sprungfelsen, sondern den Drei- bzw. Fünf-Meter-Turm. „Da kamen die Springer in ihren Kostümen noch trocken nach oben, deshalb mussten wir diesmal ein Floß dafür anheuern“, so Stadt-Mitarbeiter Jörg Withulz.

Blättert man die Broschüre zur hundertjährigen Geschichte des Stadtbades von 2003 durch, findet man einige Fotos, die an Baden und Springen in Kostümen erinnern. Schon die frühen Jahre könnte man als kostümiertes Springen deklarieren. Denn damals war noch Baden in rot-weiß-gestreiften Anzügen Mode – auch für Männer. In den Jahren der DDR wurde unter den Schwimmmeistern Paul und Inge Grellmann, Hans Schneider, Rudolf Mattheus oder Wolfgang Michael hin und wieder kostümiert gebadet.

120 Jahre Bad in der Stadt zurück 1 von 4 weiter 1897 wurde das Saxonia Bad vom gleichnamigen Naturheilverein eröffnet. Es lag neben der Röder. 1898 gründete sich die Carola-Stiftung. Sie strebte ein größeres Volksbad an, das 1903 im Beisein des Kronprinzen in Betrieb ging. 1935 wurde die neue Seeanlage eingeweiht – mit Hochwasserschutz. 1992 und 2000 ist umgebaut worden.

Mit Kinderwagen vom Fünferturm

Auch nach der Wende – so erinnern sich nicht nur die Karnevalisten vom Faschingsverein – tummelten sich Großenhainer gern in Verkleidung im Wasser. „Besonders beim Abbaden war das beliebt“, sagt Schwimmmeister Christian Thiel. Da holten gerade die Stammbader ihre verrückten Ideen hervor. Mit mindestens einem Hütchen sprangen die Enthusiasten ins Wasser. Rettungsschwimmer Jürgen Schneider spielte mal den einarmigen Geiger. Dann wieder einen Koch. Uwe Hanneck als Stammbader denkt daran zurück, wie er sich mal mit einem Kleid und ausgestopftem Büstenhalter ganz weiblich gab. „Als die russischen Soldaten noch da waren, sprangen die sogar mit Fahrrad und Kinderwagen vom Fünf-Meter-Turm“, so Uwe Hanneck. Diese Sprunghöhe wurde allerdings schon vor der Wende abgebaut.

Einen quer gestreiften Nostalgik-Badeanzug hatte sich 2008 der damalige Bürgermeister Burkhard Müller übergezogen – als er zusammen mit Faschingspräsident Dieter Riehmer die Badsaison am 18. Mai eröffnete. Auch einen Basthut trug er. Die Karnevalisten hatten sich mit Schwimmflügeln und -hilfen schon damals einen Spaß gemacht, fürs Großenhainer Bad zu werben. Nun obliegt es am 15. September noch einmal den Stammbadern, die diesjährige Saison mit lustigen Kostümen und Hütchen zu Abschluss zu bringen – bis zu einem Wiedersehen im Jahr 2019.

