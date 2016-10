Gaudi uff`m Bauernhof Von wegen Langeweile auf dem Land: Der Folberner Carnevals Verein bringt in seiner 39. Saison einige Neuerungen unters Volk.

Oktoberfeststimmung soll in dieser Saison auch beim Großenhainer Fasching aufkommen. © Klaus-Dieter Brühl

In einem knappen Monat, am 11. 11. startet die 39. Faschingssaison mit dem Motto „Gaudi uff`m Bauernhof“. Doch gleich zum ersten Auftritt der Narren wird sich zeigen, dass auch auf dem Land selten etwas bleibt, wie es war. „Erstmalig wollen wir das Prinzenpaar zur Auftaktveranstaltung am Sonnabend krönen“, so Präsident Dieter Riemer vom Folberner Carnevalsverein FCV. Bis dahin bleibt es ein Geheimnis, wer Zepter und Krone trägt. Bisher wurden das Erwachsenen- und das Kinderprinzenpaar immer schon zur Schlüsselübergabe vorgestellt. Die Folberner wollen aber mehr Leute in die erste Abendveranstaltung locken, wo das neue Programm präsentiert wird.

Schon zum Stadtfest zeigten die Folberner ja kleine Ausschnitte aus dieser neuen Revue. Die Fernsehsendung „Bauer sucht Frau“ werden die Narren auf ihre Weise kopieren, die ärztliche Versorgung auf dem Land wird eine Rolle spielen, auch die Schließung von Sparkassenfilialen lässt die Folberner nicht kalt. „Es gibt derzeit eine Menge Vorlagen von Zeitgenossen, die wir auf die Bühne bringen können“, so Riemer.

Pro Gutschein vier Eintrittskarten

Wer sich schon am 12. November in die Remontehalle aufmacht, genießt noch einen weiteren Vorteil: ein Vorkaufsrecht für die Veranstaltungen im nächsten Jahr. Alle Besucher des Abends bekommen einen Gutschein, mit dem sie bis zum 20. November im Schützenhaus Bowlingcenter die ersten Tickets erwerben können, und zwar pro Gutschein vier Eintrittskarten. Ab 21. November beginnt dann der freie Kartenverkauf.

Die Veranstaltungen zurück 1 von 9 weiter 11.11.: Schlüsselübergabe um 11.11 Uhr auf dem Hauptmarkt 12.11.: Auftaktveranstaltung mit neuem Programm, Party und Krönung des Prinzenpaares in der Remontehalle, Einlass: 18.30 Uhr 11. Februar 2017: Seniorenfasching mit den Müglitztaler Musikanten in der Remontehalle, Einlass: 13 Uhr 17. Februar: Bad tast Party meets FCV im Schützenhaus, ab 22 Uhr 18. Februar: Hutball mit der Band „Zeitlos“ in der Remontehalle, Einlass: 18.30 Uhr 23. Februar: Weiberfasching im Schützenhaus, Einlass: 19 Uhr 25. Februar: Wiesnfest mit Dirndl und Lederhose in der Remontehalle, Einlass: 18.30 Uhr 28. Februar: Kinderfasching in der Remontehalle ab 14 Uhr 4. März: Faschingsausklang in der Remontehalle ab 18.30 Uhr Quelle: FCV

Also auf zu Männerballett und Märchenstunde, dem attraktiven Auftreten der Garden und allem Närrischen, was man sich denken kann. Deshalb gibt es auch noch eine weitere Neuerung: Ein Wiesnfest mit Dirndl und Lederhose am 25. Februar – darum heißt es bewusst auch nicht Oktoberfest. Es soll einem allgemeinen Trend Rechnung tragen und passt ja zum Motto. „Wir haben voriges Jahr gemerkt“, so Dieter Riemer, „dass das Großenhainer Publikum eine hohe Erwartungshaltung hat. Wir selbst haben auch einen Anspruch, dem wir jedes Jahr gerecht werden wollen.“ Die Narren gehen die 39. Saison deshalb besonders konzentriert an – man darf gespannt sein.

