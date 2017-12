Gaudi im Altenberger Eiskanal Freitag und Sonnabend gehen wieder die beliebten Gästebobs an den Start. Ice-Tubing ist am Sonntag möglich.

Ice-Tubing ist schon was für Kinder. Am Sonntag kann man seinen Mut in der Bobbahn beweisen. © Egbert Kamprath

Altenberg. Wer mal selbst den Nervenkitzel im Altenberger Eiskanal spüren will, hat dazu in dieser Woche Gelegenheit. An diesem Freitag, 18 Uhr, und am Sonnabend, 16 Uhr, können Besucher in den Gästebob einsteigen und mit erfahrenen Piloten vom Juniorenstart aus etwa 1 000 Meter die Bobbahn hinuntersausen. Für beide Veranstaltungen gibt es noch Restplätze, informiert die Bahnbetreibergesellschaft WiA Altenberg. Interessenten können sich eine Stunde vor Beginn im Bahn-Info-Büro am Haupteingang anmelden. Pro Person kostet eine Abfahrt 85 Euro.

Wer es nicht so rasant mag, aber trotzdem Gaudi haben will, kann im Gummireifen ein Stück durch den Eiskanal rutschen. Das Ice-Tubing ist am Sonntag, 17. Dezember, ab 14 Uhr möglich. Eine Fahrt kostet zehn Euro pro Person. Mitmachen können auch schon Kinder ab zehn Jahre. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Start ist am Bremshang der Bahn, also direkt im Zielbereich, teilen die Veranstalter mit. (SZ/ks)

