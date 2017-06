Gaudi auf dem Hartheberg Rund um die Waldbühne wird am Wochenende wieder gefeiert, auch mit einigen Neuerungen.

Um die Waldbühne herrscht immer gute Stimmung, wie hier beim Tharandter Waldlauf. © Egbert Kamprath

Wenn an diesem Freitag das Geläut ertönt, dann wird gefeiert. Punkt 18 Uhr läutet die Harthaer Glocke das diesjährige Harthebergfest rund um die Waldbühne im Kurort Hartha ein. Den Auftakt zum Fest gestaltet erstmals ein Bürgerabend, zu dem Tharandts Bürgermeister Silvio Ziesemer (parteilos) alle mit Sekt, Freibier und Essen vom Grill empfängt, erzählt Harald Weber, der das Fest mitorganisiert.

Das bunte Treiben nimmt am Sonnabend ab 14 Uhr seinen Lauf. Dann werden auf dem Festgelände kulturelle und sportliche Aktivitäten für die ganze Familie angeboten, von Schauklöppeln, einer Schatzsuche für Kinder bis hin zu Musik für jeden Geschmack. 14 Uhr spielen die Saxofonisten aus dem Pohrsdorfer Saxstall, 16.30 Uhr stimmt die Schalmeienkapelle Graupa an, und 19 Uhr gibt es Musik und Spaß beim Sommerfest der Karnevalsvereine mit anschließender Tanzmusik von Country Truck aus Freital. Eine besondere Idee haben die Kurort Harthaer für den Auftakt des Festes am Sonntag: Um 8.30 Uhr sind alle zu einem gemeinsamen Frühstück an der Waldbühne eingeladen. „Jeder bringt sein Lieblingsfrühstück mit und wir kommen ins Gespräch“, sagt Harald Weber. Die Idee dazu haben die Kurort Harthaer von der 800-Jahrfeier der Stadt Tharandt übernommen. Dort kam das Frühstück unter freiem Himmel gut an. Am Sonntag soll es in der Natur des Tharandter Waldes fortgesetzt werden. Wer zu viel gegessen hat, der kommt um 9 Uhr bei der Märchenwanderung in Schwung. Ab 10 Uhr gibt es zudem Sport und Spiel mit dem Spielmobil der Sportjugend des Landkreises. Außerdem im Plan sind das Menschenkickerturnier, die Oldtimerausfahrt zum Hartheberg, der Schützenumzug mit der Blaskapelle Vinsovanka aus Prag, Vogelschießen und natürlich Live-Musik. Für das Fest wird kein Eintritt erhoben. Essen aus der Gulaschkanone, Steaks, Bratwürste, frischer Fisch und allerlei Getränke stehen bereit. Damit das Fest alljährlich stattfinden kann, ziehen alle Vereine aus Kurort Hartha an einem Strang. Auch die Tharandter Stadtverwaltung unterstütze die Feier nach Kräften. „Es ist toll, dass hier jeder seinen Beitrag dazu leistet“, sagt Harald Weber, der sich bereits auf viele Gäste – auch von außerhalb – freut.

www.harthebergfest.de

