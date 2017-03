Gasversorgung wird hochwassersicher Die Enso verlegt eine Anlage an die Bundesstraße. Vor Ostern kommt es dort noch mal zu Verkehrseinschränkungen.

Die alte Gasdruckregelanlage am Elbufer in Bad Schandau geht bald vom Netz. Sie ist bei Hochwasser zu anfällig. © Steffen Unger

Die Bundesstraße B 172 ist in Bad Schandau zwischen Badallee und Toskana-Therme nur provisorisch geflickt. Hier hatte der Energieversorger Enso unter halbseitiger Sperrung eine neue Gasleitung verlegt. Die Witterung ließ es Ende vergangenen Jahres aber nicht mehr zu, den Bereich wieder zu asphaltieren. Das soll jetzt nachgeholt werden. Dazu kommt es erneut zu Verkehrseinschränkungen. „Es gibt aber die Auflage, dass das bis spätestens Ostern erfolgt sein muss“, heißt es aus dem Rathaus in Bad Schandau. In der Haupturlaubssaison soll die Bundesstraße wieder uneingeschränkt befahrbar sein.

Die Leitungsarbeiten sind Teil eines nachhaltigen Hochwasserschutz-Programms, das die Enso entlang der Elbe umsetzt. Bestandteil dessen ist die Verlegung der Gasdruckregelanlage, die sich derzeit noch im Uferbereich nahe der Toskana-Therme befindet. Die wurde sowohl 2002 als auch 2013 bei den Elbehochwassern erheblich beschädigt. Das Unternehmen hatte nun nach einem hochwassersicheren Standort gesucht und ist fündig geworden. Die Enso besitzt ein kleines Grundstück an der Rudolf-Sendig-Straße nahe dem Hotel Lindenhof. Dort soll noch in diesem Jahr eine neue Gasdruckregelanlage errichtet werden, die die am Elbufer ersetzt. „Der neue Standort liegt etwa drei Meter höher“, erklärt Enso-Sprecherin Claudia Kuba. Dorthin musste eine rund einen Kilometer lange Leitung verlegt werden. Derzeit wird diese im Bereich des Fähranlegers an das vorhandene Netz angebunden. Dort ist die Oberfläche derzeit ohnehin aufgerissen, weil die Stadt den gesamten Platz bis zum Wasser hin neu pflastern lässt.

