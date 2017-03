Gasunternehmen baut in Folbern Seit Montag wird in der Nähe des Kreisverkehrs gewerkelt. Viele SZ-Leser fragen sich, was dort passiert?

Am Folberner Gas-Netzknotenpunkt von Ontras sind zurzeit mehrere Bagger im Einsatz. Was hat das Leipziger Gastransport-Unternehmen hier vor? © Anne Hübschmann

Wer den Kreisverkehr Folbern in Richtung Quersa verlässt, dem fällt sofort eine neue Baustelle auf. Seit Anfang der Woche sind dort Bagger und andere Baufahrzeuge unterwegs. Links neben der eingezäunten Gasstation ist eine große Fläche Mutterboden abgetragen worden und mit Bauzäunen ebenfalls abgegrenzt. Folberner und mehrere SZ-Leser sind neugierig, was die Bauleute hier vorhaben.

Eine erste Auskunft gibt Rainer Trost. Er ist Bauleiter der Firma Einhaus Anlagenservice (EAS), Niederlassung Pausitz bei Wurzen. „Wir arbeiten seit zehn Jahren für die Ontras Gastransport GmbH in Leipzig“, sagt er. „Das ist ein guter Auftraggeber.“ Die EAS GmbH soll für Ontras die eingezäunte Gasstation bei Folbern komplett modernisieren. In Fachkreisen wird sie nicht Gasstation, sondern Netzknotenpunkt genannt. „Hier treffen drei großen Gasleitungen aufeinander“, erzählt Trost.

Von Weitem ist nicht viel zu sehen, außer einem kleinen Häuschen, dem Zaun und mehreren großen Absperr-Armaturen, die aus dem Boden ragen. Solche Absperrarmaturen sind im Abstand von mehreren Kilometern angeordnet und dienen in diesem Fall zum Abriegeln von Leitungsabschnitten der drei Ferngasleitungen 209, 215 und 301. Bei der Modernisierung geht es vor allem um die Armaturen. „Sie sollen alle einen elektrischen Antrieb erhalten, damit sie von Leipzig aus bedient werden können“, so Trost.

Große Baugrube soll entstehen

Dafür müsse eine Baugrube ausgehoben werden. „Das wird ein riesiges Loch“, sagt der EAS-Bauleiter. 30 Meter mal 30 Meter in der Fläche und fünf Meter tief soll es werden. So viel Platz ist notwendig, um Fundamente für die neuen Armaturen zu bauen und die elektrisch betriebenen Kugelhähne an die Gasrohre anzuschließen. – Das ist eine Arbeit, die nicht in ein paar Tagen oder Wochen erledigt ist.

Bis August sollen die Modernisierungsmaßnahmen gehen, die 2,1 Millionen Euro kosten, so Ina Adler, die Leiterin Energiepolitik und Unternehmenskommunikation bei Ontras. „Beeinträchtigungen des Alltags in Folbern sind durch die Bauarbeiten nicht zu erwarten; Straßensperrungen sind nicht geplant“, sagt sie. Wie Ina Adler weiter erklärt, handele es sich bei den drei Leitungen um Transportleitungen Nord-Süd mit nur wenigen Kundenanschlüssen. Diese Kunden werden während der Maßnahmen über Ersatzrouten versorgt. „Es kommt zu keinen Versorgungseinschränkungen“, so Ina Adler.

Die Ontras Gastransport GmbH Leipzig ist in Ostdeutschland tätig und besitzt hier rund 7 000 Kilometer Gasleitungen. „Wir sind für den effizienten und sicheren Betrieb des Fernleitungsnetzes in den neuen Bundesländern verantwortlich. Es gehört zu unseren Aufgaben, den Zustand und die Leistungsfähigkeit des Netzes regelmäßig zu überprüfen und zu optimieren“, heißt es aus der Ontras-Pressestelle. Dazu zähle auch die Fernbedienbarkeit der rund 450 Netzknotenpunkte. Diese alle zu automatisieren, ist ein enormes Vorhaben in den nächsten Jahren. Doch diese Investition lohnt sich, vereinfacht sie doch die Arbeit für Ontras.

Auch die Stadtverwaltung Großenhain hat der Umrüstung des Folberner Gasnetzknotenpunktes zugestimmt. „Deshalb wurde von uns das Aufstellen der Verkehrszeichen für ,Baustellenausfahrt‘ genehmigt“, sagt Rathaussprecherin Diana Schulze. Es sei bis Oktober beantragt.

Das Leipziger Unternehmen Ontras betreibt unter anderem auch die Opal-Erdgastrasse, die von Greifswald an der Ostsee bis nach Sayda an der tschechischen Grenze führt, und auch durch die Großenhainer Region verläuft. Nicht zu verwechseln mit der geplanten Eugal-Gastrasse der Kasseler Firma Gascade Gastransport GmbH, die erst noch gebaut werden muss und für die zurzeit das Raumordnungsverfahren läuft. Beide Trassen, die Opal und die Eugal, sollen parallel von der Ostsee nach Tschechien verlaufen.

zur Startseite