Gaststättenbetreiber fängt Einbrecher In Ruppersdorf wird ein Diebstahl verhindert, weil der Lokalbesitzer eine elektronische Überwachung eingebaut hat. Die Polizei freut’s.

Symbolbild: In Herrnhut klickten am Mittwoch die Handschellen. © Archivfoto: ddp

In einer Gaststätte an der Volksbadstraße hat Elektronik am Mittwochmorgen geholfen, einen Einbrecher dingfest zu machen. Ein russischer Asylsuchender, der in Zittau untergebracht ist, war morgens gegen 6 Uhr in das Lokal in Ruppersdorf eingebrochen. Was er offenbar nicht wusste: Der Wirt der Gaststätte hatte eine moderne elektronische Überwachungsanlage einbauen lassen, die ihm nun sofort eine Nachricht auf sein Telefon schickte. Der 57-Jährige informierte von unterwegs die Polizei und eilte zu seinem Lokal. Dort konnte er den Einbrecher in Schach halten, bis die Polizei eintraf. Gestohlen wurde nichts, vor allem wegen des schnellen Eintreffens des Wirts, mutmaßt Thomas Knaup von der Polizeidirektion Görlitz. „Generell begrüßen wir alle Sicherungsmaßnahmen, die einen Einbruch erschweren oder verhindern, sofern sie im gesetzlichen Rahmen liegen.“ Er lobt das Verhalten des Wirts, es sei durchaus nachahmenswert. (szo/jay)

