Gaststätten machen Zwangspause In der Branche fehlt es oft an Personal. Die Betreiber in der Region reagieren mit unterschiedlichen Konzepten.

Leere Stühle: Auch der Sachsenhof in Riesa hat seine Öffnungszeiten verkürzt. © Lutz Weidler

Gastwirte klagen über Personalmangel. Es finden sich kaum noch Leute, die als Köche oder Servicekräfte in Gaststätten arbeiten möchten. Der Grund sind vor allem die Arbeitszeiten abends und am Wochenende, oft auch die nicht familienfreundlichen Teilschichten. Und auch die Bezahlung reicht häufig nicht aus, um eine Familie zu ernähren.

Manche Gaststätte hat nun die Notbremse gezogen, die Öffnungszeiten gekürzt, Ruhetage eingeführt. Dazu gehört auch das Hotel Sachsenhof in Riesa. „Wir haben in der Woche und am Sonnabend nur noch abends geöffnet“, teilt Geschäftsführerin Gunthild Häschel mit. Nur am Sonntag gibt es noch ein Mittagsangebot. Montag und Freitag sind zu Ruhetagen erklärt worden. An den anderen Tagen ist dann ab 17 Uhr geöffnet, sonntags von 11 Uhr bis 14 Uhr. Der Mangel an qualifiziertem Personal macht sich im Sachsenhof in der Küche bemerkbar. „Wie auch schon im Schaufenster des Hotels angekündigt, suchen wir einen Koch oder eine Köchin“, sagt die Geschäftsführerin.

Probleme gibt es auch an anderer Stelle in Riesa. Reiner Striegler, Geschäftsführer der Magnet Riesa, stimmt zu: „Wir spüren ebenfalls den Mangel an Fachkräften, mussten aber bis jetzt noch keine Veränderung an unseren Öffnungszeiten vornehmen.“ Die Magnet betreibt den Riesenhügel und das Mercure Hotel in Riesa. Laut Striegler müsse man aber über eine Veränderung nachdenken, wenn es weiter einen Mangel an qualifiziertem Personal gebe.

Es gibt ein Nachwuchsproblem

In der Elbklause in Niederlommatzsch ist seit Anfang des Jahres montags Ruhetag. Und auch an den anderen Tagen wurden die Öffnungszeiten eingeschränkt. War einst bis 24 Uhr geöffnet, ist jetzt um 21 Uhr Schluss. Grund ist ebenfalls der Personalmangel. „Aber auch die strengen Arbeitszeitgesetze“, sagt Ulrike Wagner von der „Elbklause“. In der Gaststätte würde man sofort einen Koch und zwei Servicekräfte einstellen. „Aber selbst Pauschal- und Hilfskräfte zu finden, wird immer schwieriger“, sagt Ulrike Wagner.

Wer spontan essen gehen will, der kann auch in der Woche am „Jägerheim“ in Löbsal vor verschlossenen Türen stehen. Von April bis Oktober wurde jetzt ein flexibler Ruhetag pro Woche eingeführt. Nur Freitag bis Sonntag ist stets geöffnet. Ab dem kommenden Jahr ist dann Mittwoch und Donnerstag Ruhetag. „Wir haben das Bestellbuch durchgesehen und festgestellt, dass wir an allen Wochentagen Vorbestellungen haben. Weil wir niemandem absagen wollten, haben wir uns für dieses Jahr auf einen flexiblen Ruhetag geeinigt“, sagt Inhaber Michael Simmang, der das seit mehr als 100 Jahren bestehende Gasthaus im Familienbesitz führt.

Grund für den Ruhetag ist, dass ein Koch in Elternzeit ging, gleichzeitig auch der Koch-Lehrling aufhörte. „Ohne Ruhetag hätten wir das vorhandene Personal überlasten müssen. Das kommt für uns aber nicht infrage. Wir setzen unsere Leute nicht so ein, dass der Tag gelaufen ist, wenn sie nach Hause kommen“, sagt Simmang. Zudem haben er und seine Frau seit 1994 ohne Ruhetag durchgearbeitet. „Da wird es langsam Zeit, mal ein bisschen kürzerzutreten“, so der Mittfünfziger.

Auch er hat die Erfahrung gemacht, dass kaum noch junge Leute in der Gastronomie arbeiten wollen. „Junge Leute haben nun mal viele Wünsche, sind sehr aufs Geld fixiert. Klar sind die Gehälter in der Gastronomie nicht besonders hoch“, räumt er ein. Auch von der Lehrlingsausbildung hat er sich verabschiedet. Von den letzten fünf Auszubildenden habe kein Einziger seinen Abschluss geschafft, sondern schon vorher aufgegeben.

Für Axel Klein, Geschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbandes, DEHOGA Sachsen, ist das ein wichtiges und aktuelles Thema. Er sieht die Probleme im demografischen Wandel. „Eine weitere Schwierigkeit ist, dass Jugendliche lieber studieren möchten. Diese müssen wir zurück gewinnen und für eine duale Ausbildung begeistern“, so Axel Klein. Dies ginge nur, wenn man für diesen Beruf werbe und das Image verbessere. Nur so könne man auch neue Lehrlinge bekommen und Fachkräfte ausbilden. „Man muss aber auch weiterhin auf Fachkräfte aus dem Ausland setzen.“

So hat es auch die Elbklause gemacht: Da man keine Lehrlinge fand, stellten die Niederlommatzscher vor drei Jahren zwei junge Leute aus Spanien ein. Den Mann zog es sehr bald in die weite Welt, die junge Frau ist noch da.

