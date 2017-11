Gaststätte zu verkaufen Die Forellenschenke in Sebnitz könnte bald einen neuen Besitzer haben. Das wünscht sich der jetzige Eigentümer.

Sebnitz. Leise plätschert das Wasser in den Forellenteich. Am Ufer geben sich Enten ein Stelldichein, und aus dem nahen Sebnitzer Wald dringen Vogelstimmen. Fast schon eine Idylle wie aus dem Bilderbuch, die das Naherholungsgebiet Forellenschenke in Sebnitz zu bieten hat.

Ein weitläufiges Areal mit Spielplatz, Mini-Golf-Anlage, Klettergarten, zwei Teichen, einem ausgedehnten Wandergebiet und einer schönen Ausflugsgaststätte mit Blick auf die Natur. Davon will sich Eigentümer Bernd Günter trennen. Gemeinsam mit seiner Frau habe er den Entschluss gefasst. Vor allem auch, weil sie nach einem Koch gesucht hatten, aber keinen fanden. „Wir wollen gerne, dass es weitergeht, und hoffen deshalb schnell auf einen Käufer“, sagt Ingrid Günter. Denn um die Gaststätte inmitten des Naherholungsgebiets wäre es schade. Und sicherlich würde auch die gesamte Infrastruktur leiden, falls die Restauration für immer geschlossen würde.

Den Käufer erwartet ein gut eingerichtetes Gasthaus mit 60 Plätzen innen und noch mal 60 Plätze draußen, eine komplett ausgestattete Küche und zwei Apartments für Feriengäste. Eigentlich müsste man nur den Schlüssel übergeben.

Dazu kommt noch das große städtische Freigelände, von dem man als Gaststätte auch noch profitieren könnte. Familie Günter hatte unter anderem den Mini-Golf-Platz von der Stadt gepachtet. Das könnte der neue Eigentümer fortführen. Und auch der Grillplatz wird durch die Familie mit betreut und in Ordnung gehalten. „Die Gaststätte zu verpachten oder zu vermieten, bringt nichts. Damit würde man dem neuen Personal auch nur Steine in den Weg legen“, sagt Bernd Günter.

Und er hat seine Vorstellungen davon, wer das Haus übernehmen könnte. Ein junger engagierter Koch mit Familie vom Fach könnte die Forellenschenke als Familienbetrieb fortführen und später auch investieren, wenn er es möchte. „Mit solchen Voraussetzungen hat man hier die Chance, gutes Geld zu verdienen und glücklich zu werden“, sagt er. Die neuen Eigentümer könnten sogar im Haus wohnen und noch eine zweite Wohnung ausbauen und diese auch vermieten.

Und was in heutiger Zeit ganz wichtig sei: Die Gaststätte hat zum einen Stammgäste. Die kommen vor allem wegen der Forellen bis aus Dresden und der Lausitz angereist. Dazu kommen zum anderen Besucher aus den verschiedenen Bereichen des Naherholungsgebietes. Sicher sei auch die Forellenschenke ein Saisongeschäft, das von März bis Oktober und dann nochmals im Dezember am besten läuft. Doch dem könne man auch Gutes abgewinnen. In der gästearmen Zeit könnte man selbst einmal Urlaub machen. Etwas mau sei es lediglich im Januar und Februar.

Schon länger wirbt Bernd Günter auf verschiedenen Internetportalen, um die Gaststätte zu verkaufen. Es habe nur ein paar kleine Anfragen gegeben, nichts Ernstes. Der Kaufpreis sei Verhandlungssache, sagt er. Auch über eine kleine Übergangszeit könne man noch reden. Doch der Entschluss, zu verkaufen, sei endgültig.

