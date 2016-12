Gaststätte erweitert Angebot Die Wirte vom Kleinen Kulturhaus betreiben künftig auch die Kantine im Betonwerk. Nicht nur für dessen Mitarbeiter.

In der Kantine gibt es zukünftig auch Mittagessen. © dpa

Die Gaststätte Kleines Kulturhaus in Cunewalde erweitert im neuen Jahr ihr Angebot. Sie übernimmt die Versorgung im Speisesaal des Betonwerkes Schuster, das nur wenige Schritte entfernt liegt. Anlass dafür ist, dass Sabine Mittag, die sich viele Jahre im Betrieb um die Frühstücks- und Mittagsversorgung gekümmert hat, zum Jahresende aufhört. Ab 9. Januar steigt das Team vom Kleinen Kulturhaus ein.

Ab diesem Termin gibt es von Montag bis Freitag in der Kantine von 8 bis 9.30 Uhr ein Frühstücksangebot und von 11.30 bis 13.30 Uhr Mittagessen. Die Preise dafür sollen immer unter fünf Euro liegen. Diese Offerte ist nicht nur für die Mitarbeiter des Betonwerkes gedacht. „Es können gern auch andere Leute essen kommen, zum Beispiel Rentner oder Handwerker“, sagt Wirt Ronny Plath. Es ist auch möglich, die Gerichte mitzunehmen.

Seit zweieinhalb Jahren wird das Kleine Kulturhaus am Cunewalder Schützenplatz von Stephanie Plath-Mann und Ronny Plath geführt. Mit der Übernahme der Betonwerk-Kantine ändern sich die Öffnungszeiten der Gaststätte. Sie hat künftig im Winterhalbjahr – also von September bis März – in der Woche nur noch abends geöffnet. An Wochenenden und Feiertagen werden sowohl mittags als auch abends Gäste bewirtet. Montag und Dienstag ist Ruhetag. Feiern können jedoch auch zu anderen Zeiten gebucht werden.

