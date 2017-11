Gastspiel in der Hauptstadt Budissa trifft am Sonnabend auf Viktoria Berlin. Der NOFV will nur vier Regionalligen oder ein Aufstiegs-Rotationsprinzip.

Wie es in den Spielen gegen Viktoria Berlin zur Sache gehen kann, zeigt dieser Zweikampf zwischen dem Bautzener Maik Salewski (rechts) und Ugrucan Yilmaz vom Spiel Anfang Mai. Damals verlor Budissa die Partie mit 1:2 (0:0). © Torsten Zettl

Fußball. Am Wochenende steht der 16. und damit vorletzte Hinrunden-Spieltag in der Fußball-Regionalliga Nordost an. Die FSV Budissa Bautzen (14.) gastiert am Sonnabend ab 13.30 Uhr beim Tabellen-Siebenten FC Viktoria 1889 Berlin. Gespielt wird im Stadion Lichterfelde, als Schiedsrichter wurde der Magdeburger Felix-Benjamin Schwermer angesetzt. Der 30 Jahre alte Referee leitete bereits 119 Dritt- und Viertliga-Begegnungen.

Die Hauptstädter lieferten vor einer Woche eine beherzte Vorstellung beim Spitzenreiter in Cottbus ab (0:1). Viktorias bester Torschütze ist der in Sierra Leone geborene Abu Bakarr Kargbo mit zehn Treffern. Routinier Marco Karim Benyamina – ein gebürtiger Dresdner – traf bisher achtmal in Schwarze. Der 35 Jahre alte Deutsch-Algerier ist das „Herzstück“ der Berliner Offensive. Allerdings holte Viktoria nur acht seiner 21 Zähler zu Hause. Budissa steht aktuell mit 18 Punkten zu Buche, was Präsident Ingo Frings während der Mitgliederversammlung am Montag mit lobenden Worten bedachte.

Geschäftsführer Sven Johne, Sportchef Martin Kolan und Cheftrainer Torsten Gütschow hätten ein Team zusammengestellt, „das sich bisher beachtlich schlägt“. Die Bautzener haben schon zwei Spieltage vor der Winterpause so viele Punkte wie am letzten Spieltag der vergangenen Saison. „Die positive Wahrnehmung bei Medien, Fans und vor allem Sponsoren ist deutlich spürbar“, erklärte Frings.

Budissa kooperiert mit Dynamo

Das derzeitige Nachwuchsproblem, „mit dem sich jedoch nicht nur Budissa auseinandersetzen muss“, soll teilweise durch einen neuen Kooperationsvertrag mit der SG Dynamo Dresden aufgefangen werden. Um auch die derzeit nicht zufriedenstellenden Ergebnisse im Nachwuchsbereich anzugehen, „wurden verschiedene Maßnahmen eingeleitet, die nun nach und nach greifen müssen“.

Den Verzicht auf eine „Zweite“ (U 23) begründete der Rechtsanwalt erneut mit einer vom Verein „nicht leistbaren finanziellen Belastung“. Der Vereinschef weiter: „Jeder Budisse muss sich weiterhin um Sponsoren bemühen. Sie sind das finanzielle Rückgrat des Vereins.“ Schön für die Fans war die Information von Ingo Frings, dass sich Budissa derzeit um ein Freundschaftsspiel gegen Dynamo Dresden im Stadion Müllerwiese bemüht.

Derweil hat der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) fristgerecht seine Anträge an den Außerordentlichen Bundestag am 8. Dezember eingereicht. Wichtigster Punkt: Nur noch vier Regionalligen, aus denen die Meister direkt aufsteigen, oder ein Rotationsprinzip für den Aufstieg in die 3. Liga. Seit Jahren gibt es Kritik, dass kein Regionalliga-Meister direkt in die 3. Liga aufsteigt. Von fünf Tabellenersten steigen derzeit nur drei auf.

Die Aufsteiger werden in Relegationsspielen ermittelt. Der NOFV fordert bei einer Reduzierung auf vier Staffeln auch weiterhin eine eigenständige Regionalliga Nordost. Die beiden Regionalverbände Südwest und West wollen angeblich ebenfalls eine Reduzierung beantragen. Der Norden und Bayern wollen allerdings fünf Regionalligen beibehalten. Demnach sollen dann vier Meister aufsteigen können. Zu diesem Thema liegen derzeit unterschiedliche Play-off-Modelle vor.

